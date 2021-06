Río Negro «estabiliza» la curva de contagios

(ADN).- Así lo confirmó ayer en su reporte semanal la secretaria de Políticas Públicas del Ministerio de Salud de la provincia, Mercedes Ibero.

A comparación de la semana pasada, «la curva en Río Negro ahora está más estabilizada, creo que vamos a poder ver lo bueno que fue que nos cuidáramos durante nueve días», destacó Ibero y agregó que «la idea es que la semana que viene, esta buena novedad se note aún más».

La funcionaria valoró el esfuerzo de la población de la zona cordillerana de Río Negro al sostener que «la disminución de contagiados en Bariloche en los última semana es realmente muy buena».

También se refirió a quienes por diversas cuestiones no siguen las recomendaciones sanitarias, y dijo que «más del 50% de los contagiados que ingresan a terapia fallecen».

En ese sentido aclaró que «cuando uno fallece no es porque no tenía una cama en terapia intensiva, o porque no se le puso un policía al lado para usar el barbijo y mantenga los dos metros de distanciamiento, uno fallece porque se agarró el Covid, sin saber que el que tenía enfrente era positivo».

La secretaria explicó que los contagios disminuyeron en toda la zona andina «un 3% durante la última semana, y en la zona sur rionegrina un 26%». Pero por otro lado, la curva de contagiados «creció un 4% en el Alto Valle, un 1% en el Valle Medio y otro 4% en la Costa Atlántica».

Iberó dijo que la ocupación de camas de Terapia Intensiva (TI), es muy dinámica en la provincia, y que hay ciudades donde se fueron armando ante la creciente demanda, «por ejemplo en Bariloche se armaron 27, más». Sin sumar las camas armadas de manera provisoria, Río Negro cuento con 224 camas de UTI.

Según detalló, «anoche había un 90% de ocupación en toda la provincia, con once camas libres, de las cuales tres eran de Cipolletti, dos en General Roca, una de Ingeniero Jacobacci, una de Bariloche, tres de Viedma y una en Villa Regina». «La ocupación no tuvo variación porque permanecen ocupadas durante 20 días», acotó.

Finalmente informó que hasta el momento «ya fueron vacunadas 167.472 personas con primeras dosis, 62.914 con segundas dosis» y recordó que desde la semana que viene la campaña de vacunación llegará a personas de entre 50 y 59 años sin factores de riesgo.