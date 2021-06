Macri comparó al Covid con una gripe y pidió disculpas

(ADN).- El ex presidente había minimizado la pandemia al asegurar que no es «algo por lo que uno tiene que estar sin dormir».

«No soy de los que he creído, realmente, que esta gripe, un poco más grave, es algo (por lo) que uno tiene que estar sin dormir por esta situación», así se refirió el exmandatario a la pandemia, que dejó ya casi 88 mil muertos en el país.

Consultado por una afirmación que había realizado en febrero pasado respecto a que no se vacunaría contra el Covid hasta que el último argentino lo hiciera, para luego vacunarse en Miami, dijo que «no me iba a vacunar hasta que lo hiciera el último de los argentinos que necesitase la vacuna y lo cumplí: yo no viajé para vacunarme, viajé por una conferencia».

«Yo no viajé para vacunarme -insistió luego- y respeto al que viaja para vacunarse. Viajé para dar una conferencia y me entero de que en una farmacia a dos cuadras estaban vacunando. Pagué y me vacuné», relató.

En el mismo sentido, añadió: «Ya que no puedo comprar millones de vacunas, porque ya no soy el Presidente, hice una contribución. Mi vacuna ya no hace falta, yo ya me vacuné».

Tras la polémica que desataron sus declaraciones, Macri debió pedir disculpas por Twitter a los afectados por el coronavirus.

«Pido perdón por el error que cometí ayer al hablar de la pandemia y envío mis disculpas a las personas que fueron afectadas por este virus y a sus familiares. De ninguna manera minimizo el impacto mundial del Covid y el sufrimiento que ha causado», escribió Macri en su cuenta de Twitter.

En su hilo de tuit, el expresidente intentó aclarar sus polémicas declaraciones, pero volvió a arremeter contra la política sanitaria del Gobierno nacional para enfrentar la pandemia y las medidas de cuidado para evitar la propagación del virus, que se extiende en todo el mundo y que azota a la Argentina en una segunda ola.

«Aprovecho este tweet para aclarar el sentido de mis palabras. Lo que quise decir es que la enfermedad no se puede usar como una excusa para que el Gobierno avance sobre las libertades de las personas y avasalle institucionalmente a la república», sostuvo.

En esa línea, insistió que «la pandemia no justifica que el Gobierno destruya las vidas, el trabajo y la educación de los argentinos» y añadió: «Paralizaron al país, pero la Argentina aparece en el último puesto del ranking de gestión de la pandemia».