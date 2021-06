“Es absurdo” el fallo que nomina a Ibarrolaza, vice de la UCR

(ADN).- La lista blanca roja de la UCR, difundió un comunicado firmado como “Autoridades electas de la Unión Cívica Radical de la provincia de Río Negro”, que dice que «es absurdo», el fallo del juez federal Hugo Greca, que resolvió aplicar el sistema D´ hont a la fórmula que conducirá el radicalismo rionegrino y ubicó a Santiago Ibarrolaza, de la lista opositora, como vice del partido.

La polémica se plantea en la interpretación sobre el concepto de elección de lista completa entendiendo a la fórmula como un todo, de tal manera que se anunció que esta resolución fue apelada. Sigue de esta manera un proceso inacabable en el radicalismo provincial.

Señala el sector ganador de las internas que propuso a Yamil Direnaey María de los Angeles Dalceggio, paras presidir a la UCR, que es un «disparate” el fallo judicial, en tanto que una fórmula electoral “es justamente eso; no es un cuerpo colegiado, sino una unidad. Por eso una distribución proporcional no aplica, bajo ningún punto de vista” y ejemplifica con las últimas elecciones provinciales si se hubiera consagrado a “Arabela Carreas, gobernadora y Martín Soria, vice”; o “que hubiera asumido César Barbeito al fallecer Carlos Soria, o binomios delirantes del tipo Alberto Fernandez-Macri… nos eximen de todo comentario. Cualquier desprevenido lo entiende fácilmente; pero hay un juez que no llegó a comprenderlo. Por eso hemos apelado su sorprendente fallo y habrá una resolución en los próximos días.

“A partir de allí, nos cuesta aceptar el ánimo festivo con el que nuestros ocasionales derrotados han distribuido la novedad con premura, buscando torcer en los estrados judiciales y en los medios lo que ha sucedido en las urnas”, agrega el comunicado.

Señala la lista ganadora de las elecciones internas del 11 de abril que “lo que sucedió, no lo olvidemos, es que hubo un contundente rechazo a la continuidad de su gestión, patentizado por más de 1.200 votos de diferencia. El radicalismo votó un cambio: votó para volver a sintonizar con la sociedad, acompañar a todos los rionegrinos comenzando por nuestros afiliados, escuchar, acompañar a nuestros intendentes y concejales, ponernos al servicio de los vecinos. Votó una fórmula de tres personas, encabezada por Yamil Direne, que enarboló todas esas banderas.

“Hemos leído que algunos hablan, sin ponerse colorados, de honrar la memoria de Yamil”, precisa el comunicado e indica que “honrar la memoria de Yamil será asumir e inmediatamente iniciar una auditoría que nos dé las respuestas que los radicales necesitamos: por qué el Partido tiene sus cuentas embargadas? Por qué no logra que se aprueben sus balances? ¿Qué otras irregularidades los asustan tanto? ¿Qué es lo que buscan, además de perpetuarse en el poder de espaldas a la gente?».

“Honrar la memoria de Yamil también es llamar inmediatamente a elecciones en Maquinchao, ya que las que se realizaron fueron abiertamente fraudulentas; y votar en la juventud, garantizando que el futuro del radicalismo tenga el proceso eleccionario intachable que se merece. Honrar la memoria de Yamil es reconocer que María de los Angeles Dalceggio y Walter Carrasco deben asumir cuanto antes la conducción de la UCR rionegrina, agrega.

Finaliza el documento puntualizando que “todo lo otro es más del mismo barro que sigue empantanando a nuestro glorioso Partido, le impide avanzar con la gente y no rinde homenaje a quienes, como Yamil, empeñaron su vida en pos de sus ideales”.