“Río Negro merece liderar a las provincias del sur”

(ADN). – “Rio Negro merece liderar el concierto de las provincias del sur y hay que hacerlo abriendo el corazón, los brazos y la mente sin dogmatismos y con los y las mejores”, señaló el senador rionegrino del FdT, Martín Doñate, en una nota que ofreció a esta Agencia. Agregó que sin embargo, “tenemos un gobierno provincial que no está a la altura de ese inconmensurable potencial del que gozamos”. Señaló que “actualmente Río Negro está en un default en suspenso o postergado” y destacó que “jamás mis apreciaciones o críticas pasan por lo personal, porque esa no es mi forma de ser”.

No soslaya su firme voluntad política de conformar un frente “que amplíe nuestras fronteras electorales, pero con los acuerdos básicos necesarios para custodiar un modelo de provincia que en un futuro próximo protagonice la vida nacional en términos de producción de alimentos, tecnología, energía y conocimiento” y propone la idea de convertir a Río Negro en la locomotora de la Patagonia.

Doñate tiene la meta en el 2023. “Quiero construir un proyecto para representar a todas y todos los rionegrinos con la conciencia y vocación de hacerlo para todos y no para un pedacito o un sector”, explicó a ADN, a la vez que expresó que “se me multiplican las fuerzas, la pasión y las ganas de enfrentar cada desafío” y agregó que “deseo y trabajo para atravesar la pared que nos autoimponemos muchas veces desde el prejuicio. No caer en sectarismos ni parcialidades vanas”.

El peronismo y la provincia

Consultada su opinión sobre el justicialismo en Río Negro, puntualizó que “creo que son tiempos en los que se están dando naturalmente los cambios generacionales. Es bueno que así sea y estos tienen que ver con la necesidad de fortalecer nuestro espacio en virtud de ser competitivos, y poder llevarle a los rionegrinos y rionegrinas una propuesta de gobierno”.

Afirma su concepción política de participación y apertura y considera necesario integrar a todos los sectores de la vida económica, social y política de la provincia. “Si bien el nuestro es un partido con peso propio, entiendo que es necesario integrar a todos aquellos sectores que acompaña nuestra idea de convertir a Río Negro en la locomotora de nuestra Patagonia. Debemos avanzar hacia un frente que amplíe nuestras fronteras electorales, pero con los acuerdos básicos necesarios para custodiar un modelo de provincia que en un futuro próximo protagonice la vida nacional en términos de producción de alimentos, tecnología, energía y conocimiento”.

Aclaró que “esto no lo digo hoy, lo vengo sosteniendo hace unos años. Con ese sueño recorro la provincia y vamos al encuentro de todos y todas. Los que piensan parecido y los que no. Siempre hay algún punto que nos conecta, que nos nutre, nos fortalece y nos enseña, porque nos une Río Negro”.

Doñate destacó la importancia de dar rienda suelta a las innumerables capacidades en términos productivos y de recursos humanos que tiene la provincia y “que hoy, a mi entender, son desaprovechados o no reconocidos en su justa dimensión y potencial”, señaló.

Se explayó en su análisis sobre Río Negro y sus riquezas: el mar, ríos, puertos, la cordillera, la ciudad turística más importante de nuestro país, el INVAP, los valles productivos, producimos energía, universidades y científicos y cuestionó que “con los últimos gobiernos nos hemos convertido en el patio trasero de provincias vecinas, sin imponer las condiciones necesarias para emerger a partir de nuestras propias condiciones”.

“Hay que ir por más –dijo Doñate- Rio Negro merece liderar el concierto de provincia del sur y hay que hacerlo abriendo el corazón, los brazos y la mente sin dogmatismos y con los y las mejores. Darle protagonismo a las y los mejores empresarios, industriales, los mejores y más comprometidos trabajadores, comerciantes, docentes, enfermeros, médicos, dirigentes deportivos, culturales, institucionales y sociales de cada región.

Doñate (45 años) señaló que sus fuerzas están en el acompañamiento de su esposa Guillermina y sus hijos. Es abogado, locutor nacional con orientación en periodismo y Licenciado en Ciencias Sociales, “pero los títulos son absolutamente relativos y laterales”. Se considera una persona “apasionada”, que dedica muchas horas al trabajo “porque la vida política exige de nosotros el máximo esfuerzo y toda la preparación posible para estudiar los temas específicos y hallar soluciones pensando en resolver problemas concretos para los rionegrinos y rionegrinas”.

Endeudamiento de Río Negro

Sobre su visión del gobierno provincial, señaló que nos muestra una gran improvisación en la administración de políticas preventivas y de acción directa vinculadas a la pandemia. “Concretamente me preocupa, por ejemplo, la precariedad en los servicios que presta el IPROSS y el retraso y casi nula inversión en el sistema de salud de la provincia tanto en infraestructura, equipamiento como del personal y profesionales. Es decir, más deuda que crece día a día y menos servicios y menos inversión. Un cóctel oscuro para el presente y futuro».

Manifestó que todos los rionegrinos y rionegrinas “estamos endeudados en dólares, con tasas impagables producto del famoso Plan Castello”, al que calificó como “un plan de infraestructura cortoplacista y pergeñado por la administración con claras fines electorales. Ese plan ahora compromete seriamente el futuro económico de nuestra provincia y una buena cantidad de esas obras ni siquiera están realizadas ni se sabe que pasó”.

Reiteró a esta Agencia que “vengo insistiendo en que es una gran mentira que haya una re negociación `exitosa` de la deuda en dólares. El primer año del próximo gobernador o gobernadora, es decir en 2024, la provincia va a tener que pagar 92 millones de dólares el primer año y un promedio de 70 millones los años siguientes hasta 2028. Son casi 2 masas salariales y medias más por año”

¿Cómo vamos a hacer si la provincia sigue en déficit y continúa pidiendo dinero al Gobierno Nacional para pagar los sueldos?, se preguntó Doñate y puntualizó que patearon para adelante la deuda para que se las arregle el próximo gobernador, pero es imposible de pagar en esos términos y destacó: “actualmente Rio Negro está en un default en suspenso o postergado”.

“Desde el lugar institucional que ocupo hemos actuado con mucha responsabilidad y respeto, y estamos colaborando en todo el territorio provincial con ayudas e inversiones concretas a los municipios y a la propia provincia. Tanto es así que estamos ejecutando e inaugurando obras e inversiones muy importantes con fondos nacionales y no hemos endeudado a nadie. Es mentira que sólo se pueden hacer inversiones y obras para la gente condicionando el futuro de las y los rionegrinos con deudas impagables, expresó.

Afirmó el senador rionegrino que creo que “el gobierno de Arabela Carreras y Alberto Weretilneck, el gobierno de JSRN, debería escuchar más y no obnubilarse con mayorías circunstanciales. La soberbia y el destrato no son buenos consejeros en la política ni en ningún orden de la vida. Lo digo desde el respeto y desde mi posición política y como decía Néstor Kirchner, desde mi verdad relativa”

Gobierno nacional

Sobre la situación del país y el gobierno nacional, el senador Doñate analizó que vivimos azotados, hace más de un año, por la pandemia, atravesamos una crisis sanitaria sin precedentes en el último siglo, que ya incluye más de 65.000 muertos en nuestro país, y cuestionó a la Suprema Corte con un fallo ya no sólo nos dice que están decididos a frenar cualquier decisión de índole política, económica o social, sino que además,” se arroga la facultad de decidir sobre la vida de las personas al intervenir de forma directa sobre las políticas sanitarias dictadas por un gobierno elegido por el pueblo”.

“Hay una clara alineación del Poder Judicial con un espacio radicalizado en la derecha y que está decidido a entorpecer cualquier tipo de medidas que disponga el gobierno popular que hoy dirige los destinos de la Argentina por decisión de su pueblo”, dijo.

Luego destacó las políticas del gobierno nacional en pandemia con asistencia a los más necesitados y al sector productivo. “Siempre pienso que en la imaginación de ningún empresario argentino habitó alguna vez la posibilidad de que el Estado asuma el pago de los sueldos de sus empleados. Bueno, eso sucedió el año pasado y parece que muchos lo han olvidado”, expresó.

Recordó también que en el Senado, “después de 20 años de reclamos y gestiones, fuimos quienes concretamos la baja de las retenciones a cero a la fruticultura, jugos, ovinos y caprinos, la continuidad de los diferimientos impositivos a la producción, el pago a los hospitales de Rio Negro de la deuda del PAMI que acumuló Macri, gestionamos los millonarios fondos a la provincia para que pague salarios, los aportes a los municipios, la tarjeta Alimentar a 25 mil familias, los remedios gratis para los jubilados, el congelamiento de las tarifas de servicios públicos, obras públicas que están comenzando a desarrollarse, el plan de vacunación contra el Covid que viene a buen ritmo, entre otros tanto logros”.

Covid y derechización

Doñate también analizó el comportamiento de la sociedad y que en tiempos de crisis globales, en general, avanza con posturas extremas como salida a esas etapas y se refirió a ejemplos como los de “Trump, Bolsonaro, Macri, e Iván Duque en Colombia, que son preexistentes al COVID y que han fracasado rotundamente. En términos sanitarios han hecho todo lo posible por desconocer al virus y este les ha ganado la batalla. “Avanzan los discursos de ultra derecha –dijo- como el que ensaya Cambiemos en la Argentina. Siempre pienso en la desgracia que hubiera sido si Mauricio Macri y Patricia Bullrich hubieran estado al frente del Gobierno en estos tiempos”.

En este tema manifestó que “es curioso cómo se reinventa la derecha. Si bien es cierto que en gran parte del mundo se valen de los grandes medios de comunicación para ello, generan sentido en la población sobre cualquier tema. Lo hacen desfachatadamente, desconociendo su pasado y acusando a los gobiernos populares de las prácticas que ellos mismos ejercen durante sus mandatos y con el silencio cómplice de la tribuna mediática”.

“Yo aspiro, quizás es una expresión de deseo, que de este gran golpe que nos da la pandemia salgamos mejores. En términos de justicia social, de distribución de riqueza y de un mundo que en el que finalmente prime el sentido común y que abandone la mezquindad para pasar a pensar en aquellos que más lo necesitan. Es necesario reconocerse en el otro para dar ese paso”, finalizó Doñate.