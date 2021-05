Covid: siete fallecidos en Río Negro y 436 casos nuevos

(ADN).- Se trata de una mujer de 36 años de General Roca, una mujer de 83 años de Cipolletti, un hombre de 58 años de Catriel, una mujer de 60 años de Viedma, un hombre de 48 años de Sierra Grande, un hombre de 53 años de San Carlos de Bariloche, y un hombre de 86 años de Ñorquinco.

En el último parte se reportaron 436 casos nuevos: 42 de Roca, 3 de Cervantes, 1 de Ingeniero Huergo, 2 de General Godoy, 17 de Villa Regina, 4 de Chichinales, 34 de Cipolletti, 4 de Fernández Oro, 20 de Cinco Saltos, 1 de Contralmirante Cordero, 3 de Barda del Medio, 1 de Campo Grande, 20 de Catriel, 1 de Choele Choel, 1 de Chimpay, 2 de Coronel Belisle, 5 de Luis Beltrán, 5 de Lamarque, 8 de Rio Colorado, 40 de Viedma, 5 de General Conesa, 10 San Antonio Oeste, 6 de Las Grutas, 13 de Sierra Grande, 8 de Valcheta, 147 de San Carlos de Bariloche, 3 de Dina Huapi, 20 de El Bolsón, 3 de Pilcaniyeu, 1 de Comallo, 5 de Ingeniero Jacobacci, y 1 de Maquinchao.

La cartera sanitaria también informó 231 pacientes curados: 11 de General Roca, 1 de Cervantes, 2 de Ingeniero Huergo, 5 de Villa Regina, 2 de Chichinales, 31 de Cipolletti, 13 de Cinco Saltos, 1 de Campo Grande, 1 de Choele Choel, 3 de Darwin, 2 de Lamarque, 15 de Río Colorado, 11 de Viedma, 7 de San Antonio Oeste, 2 de Sierra Grande, 91 de San Carlos de Bariloche, 9 de Dina Huapi, 16 de El Bolsón, 1 de Pilcaniyeu, y 7 de Ingeniero Jacobacci.

Totales

3.684 activos

209 de General Roca, 64 de Allen, 2 de El Cuy, 11 de Cervantes, 23 de Ingeniero Huergo, 4 de Mainque, 3 de General Godoy, 67 de Villa Regina, 25 de Chichinales, 456 de Cipolletti, 47 de Fernández Oro, 103 de Cinco Saltos, 3 de Contralmirante Cordero, 10 de Barda del Medio, 4 de Campo Grande, 152 de Catriel, 15 de Choele Choel, 2 de Chimpay, 9 de Coronel Belisle, 2 de Darwin, 13 de Luis Beltrán, 17 de Lamarque, 7 de Pomona, 114 de Río Colorado, 236 de Viedma, 21 de General Conesa, 43 de San Antonio Oeste, 23 de Las Grutas, 63 de Sierra Grande, 37 de Valcheta, 1.647 de San Carlos de Bariloche, 35 de Dina Huapi, 129 de El Bolsón, 9 de Ñorquinco, 16 de Pilcaniyeu, 19 de Comallo, 37 de Ingeniero Jacobacci, 4 de Maquinchao, y 3 de Los Menucos.

61.032 curados

7.134 de General Roca, 2.149 de Allen, 81 de El Cuy, 460 de Cervantes, 744 de Ingeniero Huergo, 207 de Mainque, 238 de General Godoy, 2.507 de Villa Regina, 363 de Chichinales, 6.623 de Cipolletti, 748 de Fernández Oro, 1.319 de Cinco Saltos, 56 Contralmirante Cordero, 76 de Barda del Medio, 526 de Campo Grande, 972 de Catriel, 1.343 de Choele Choel, 433 de Chimpay, 139 de Coronel Belisle, 64 de Darwin, 683 de Luis Beltrán, 664 de Lamarque, 50 de Pomona, 996 de Río Colorado, 5.712 Viedma, 361 de General Conesa, 18 de Guardia Mitre, 2159 de San Antonio Oeste, 502 de Las Grutas, 475 de Sierra Grande, 247 de Valcheta, 17.972 de San Carlos de Bariloche, 617 de Dina Huapi, 2.195 de El Bolsón, 32 de Ñorquinco, 148 de Pilcaniyeu, 165 de Comallo, 1013 de Ingeniero Jacobacci, 339 de Maquinchao, 366 de Los Menucos, 99 de Sierra Colorada, y 37 de Ramos Mexía.

1.461 fallecidos

125 de General Roca, 91 de Allen, 6 de El Cuy, 12 de Cervantes, 26 de Ingeniero Huergo, 10 de Mainque, 11 de General Godoy, 82 de Villa Regina, 8 de Chichinales, 179 de Cipolletti, 31 de Fernández Oro, 42 de Cinco Saltos, 3 de Contralmirante Cordero, 2 de Barda del Medio, 20 de Campo Grande, 63 de Catriel, 24 de Choele Choel, 12 de Chimpay, 6 de Coronel Belisle, 2 de Darwin, 15 de Luis Beltrán, 15 de Lamarque, 19 de Río Colorado, 111 de Viedma, 14 de General Conesa, 1 de Guardia Mitre, 49 de San Antonio Oeste, 9 de Las Grutas, 23 de Sierra Grande, 12 de Valcheta, 298 de San Carlos de Bariloche, 10 de Dina Huapi, 38 de El Bolsón, 3 de Ñorquinco, 2 de Pilcaniyeu, 11 de Comallo, 56 de Ingeniero Jacobacci, 9 de Maquinchao, 9 de Los Menucos, 1 de Sierra Colorada, y 1 de Ramos Mexía.

OCUPACIÓN DE CAMAS UTI

Total provincia: 191 camas – 92,15% ocupadas (94 COVID – 82 No COVID) – 15 libres

Cipolletti: 51 camas – 86,27% ocupadas (4 COVID – 40 No COVID) – 7 libres

Catriel: 6 camas – 100% ocupadas (1 COVID – 5 No COVID)

General Roca: 51 camas – 74,51% ocupadas (29 COVID – 19 No COVID) – 3 libre

Ingeniero Jacobacci: 1 cama – 0% ocupadas

Bariloche: 52 camas – 98,07% ocupadas (42 COVID – 9 No COVID) – 1 libre

Viedma: 22 camas – 86,36% ocupadas (12 COVID – 7 No COVID) – 3 libres

Villa Regina: 8 camas – 100% ocupadas (6 COVID – 2 No COVID)