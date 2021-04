Suárez Colman se prende en la interna rionegrina del PRO

(ADN). – Se está moviendo al avispero en el PRO de Río Negro y comenzaría a tomar envión la discusión interna en este espacio del macrismo, donde Aníbal Tortoriello ya no es la figura excluyente para la precandidatura a diputado nacional que se debatirá en el ámbito de la alianza Juntos por el Cambio. El abogado de General Roca Nicolás Suárez Colman, se prepara para disputar también por esa candidatura y no oculta su propósito de enfrentar a Tortoriello.

Suárez Colman tiene como patrocinador a Sergio Wisky, quien tomó contacto con varios sectores del PRO, en incluso con los socios de JxC como la UCR y la CC-ARI, impulsando la precandidatura del roquense que podría enfrentar al ex intendente de Cipolletti, que tiene como escudero al diputado Juan Martín.

Wisky fue en su momento fue el elegido por Mauricio Macri, diputado nacional por Cambiemos desde el 2015 al 2019 y luego con funciones como asesor en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que conduce Fernán Quirós. Prepara su regreso a Río Negro con intenciones de volver a su profesión de médico hospitalario.

Se conoció también que Suárez Colmán tendría el apoyo -para esta disputa interna del PRO- del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, una manera de trasladar a la provincia la interna dentro del macrismo entre halcones y palomas.

El abogado de General Roca mantiene diferencias con Tortoriello, a quien formuló críticas dentro del PRO cuando fue ungido como presidente de esa fuerza, que motivó la necesidad de diferenciarse con el ex intendente de Cipolletti, actitud que también adopotó Roberta Scavo, edil viedmense de Juntos por el Cambio.

No todo será tranquilidad y armonía en JxC en tanto que el radicalismo, que renovó autoridades, adelantó su pretensión de disputar la primera candidatura a la diputación nacional, “por derecho propio” –dicen- mientras que ahora llega para mediar con Tortoriello el espacio del PRO. No está ausente tampoco la CC-ARI que hoy tiene una Asamblea Provincial –por zoom- para definir alianzas y candidaturas y según anunciaron fuentes de esta fuerza política, van a nominar candidata o candidato “porque si no te llevan por delante”. Un horizonte que al menos necesitará de largas charlas y negociaciones, a las que se deberá sumar además al pichetismo.