Sputnik deseó «pronta recuperación» a Fernández

(ADN).- El instituto de investigación ruso, fabricante del fármaco con el que fue inoculado el presidente de Argentina, lamentó el reciente positivo de coronavirus del mandatario y remarcó que “la vacunación garantiza una recuperación rápida sin síntomas graves”

El Centro de Microbiología y Epidemiología Gamaleya del Ministerio de Salud de Rusia, creador de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus, lamentó este sábado que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, inoculado con este fármaco, diera positivo a la enfermedad de COVID-19 y le deseó una pronta recuperación.

The Gamaleya Institute: We are sad to hear this. #SputnikV is 91.6% effective against infection and 100% effective against severe cases. If the infection is indeed confirmed and occurs, the vaccination ensures quick recovery without severe symptoms. We wish you a quick recovery!