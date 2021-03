“Sin acuerdo será difícil gobernar”, dijo CFK

(ADN).- En el Día de la Memoria, la Vicepresidenta encabezó un acto en un centro de detención clandestino. «Necesitaron de la cárcel, la tortura y el exilio para imponer un modelo económico», manifestó en referencia a la dictadura.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner advirtió que los cómplices civiles de la dictadura todavía no fueron responsabilizados penalmente por las consecuencias económicas para el país durante los 70, criticó el fuerte endeudamiento del gobierno de Mauricio Macri y abogó por alcanzar un «mínimo acuerdo» entre los principales partidos políticos para enfrentar el peso de la deuda externa y el modelo bimonetario que rige virtualmente en la Argentina.

En un acto por el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, Cristina recordó sus primeras visitas a esa localidad bonaerense. “Venía pensando que hace 45 años que vine por primera vez a Las Flores y estaba escuchando el discurso de Néstor en 2004. Y vinimos en febrero por el feriado de los carnavales, que la dictadura nos sacó y luego nosotros restituimos, entre tantas cosas que la dictadura nos sacó”, recordó. Luego, mencionó que años más tarde regresó para entregar un crédito a una fábrica extranjera de zapatillas.

“Con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y los juicos a la Juntas se castigó a los que violaron los derechos humanos, a las Juntas Armadas. A los que los instigaron, los apoyaron, los empujaron a hacer lo que hicieron, a esos, no les pasó nada, nunca. Cuando terminó la dictadura militar terminaron más ricos que cuando empezaron y nos dejaron a los argentinos el regalo de la estatización de la deuda externa, entre ellos, a la familia y al grupo económico de ya sabemos quién”, dijo en referencia al expresidente Macri.

“Los que se quejan del endeudamiento no saben que tuvieron un presidente que logró estatizar una millonaria deuda privada, y encima están en contra de la intervención del Estado. Se hicieron bien los otarios cuando la deuda de ellos la tuvimos que pagar todos los argentinos”, se quejó la titular del Senado.

“Los que instigaron a la dictadura genera más deuda cuando llegaron al gobierno por el voto popular. Además de recordar a los desaparecidos ya los torturados, debemos hacer un ejercicio docente para ayudar a desentrañar el sentido común que le instalaron a la gente durante tantos años en las cabezas”, afirmó Cristina Fernández.

“Quién diría que en medio de esta pandemia atroz, que conmueve a la humanidad, y nos ha roto todos los esquemas y modelos para gestionar el Estado, que las únicas vacunas con las que contamos hoy son rusas y chinas”, se interrogó. Y agregó: “En nuestra gestión del 2003 al 2015 nos acusaron que estábamos cerrados al mundo, pero a nadie se le escapa que fue la articulación de una Argentina con una visión multilateralista en materia exterior que pudimos contar con las vacunas de Rusia y China”, dijo.

“Van a decir que esto es ideología y no es así. Nosotros no vamos de vacaciones a Rusia o China, nos íbamos a Nueva York y Orlando. A Néstor le encantaba Disney World, no tenemos anteojeras ideológicas. Pero aunque nos guste Nueva York nosotros sabemos cómo defender los intereses de los argentinos. No confunda el durazno con la pelusa”, recomendó a los opositores.

“Es hora que hagan algún gesto, un gestito, porque entre que bancaron el Golpe del 24 de marzo, bancaron a los ingleses y estuvieron del otro lado de la guerra, y como si fuera poco, fueron centrales para que el FMI violara todos los artículos del estatuto” enumeró la ex jefa de Estado.

Según Cristina, en 2017 ningún otro país quería que se le otorgue el crédito a la Argentina durante la gestión de Macri por casi u$s50.000 millones, pero Cambiemos lo consiguió por el apoyo de Estados Unidos, de la mano de Donald Trump. “No estamos diciendo de no pagar, si nuestro espacio político fue el que nunca endeudó a la Argentina y pagó las deudas de todos los otros gobiernos. Todos debemos hacer un esfuerzo, del oficialismo y la oposición, que contrajeron el endeudamiento con el FMI, los que ben colaborar para que nos den mayor plazo y menor tasa de interés a la reestructuración que otros contrajeron. Todos sabemos que con los plazos y tasas que se pretende sabemos que no podemos pagar, porque no tenemos la plata para pagarle”, sostuvo.

“Si desde los partidos políticos no somos capaces de acordar un acuerdo mínimo frente a cuestiones estructurales como el endeudamiento y la estructura bimonetaria va a ser difícil de gobernar la Argentina, sino imposible tal vez. Tenemos la responsabilidad histórica de lo que siempre hemos creído y pensado, hace 45 años vine a Las Flores como una militante muy joven y sigo pensando lo mismo de lo que hace que hacer con el país. Y que no se confundan mañana, porque ya me había definido por Perón y mi compañero Néstor también, porque habíamos advertido que era necesario fortalecer a quien que se manifestaba como líder los argentinos.

“La memoria, verdad y justicia no debe ser solo patrimonio de las abuelas, madres y organismos de derechos huma nos, sino de todos”, concluyó.