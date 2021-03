Marzo calienta motores. ADN

En el álbum fotográfico de la semana faltó el registro del comienzo del ciclo lectivo 2021. UnTER fue a un paro sorpresivo y negó ese momento –siempre importante en el inicio del año- porque si falta esa foto algo pasa.

El gremio sorprendió. Y los motivos son variados que deben buscarse dentro de Educación y Trabajo y en la propia organización sindical. Llamó la atención porque UnTER mantuvo buenas relaciones con el oficialismo en las últimas gestiones. Ayudó a la gobernabilidad y siempre acordó en la mesa de las negociaciones salariales, sin escatimar críticas al sistema, condiciones laborales y por las situaciones edilicias de los colegios.

Qué pasó, además de exigir un mayor incremento salarial? En la mesa paritaria nadie detectó este desenlace. El tema se planteó en la reunión el Congreso y cuando el debate se abrió a las delegaciones de cada región, donde no en todas hay concordancia con la conducción sindical.

Hay gestos que no pasan inadvertidos. La posición gremial en Bariloche brindó ejemplos. Llamó a una conferencia de prensa en su seccional, cuando no todas obraron en ese sentido y explicó el conflicto en duros términos y además difundió una “Carta Abierta a la Gobernadora”, con una verba no menos intransigente.

Marzo empezó a calentar motores. Se va a requerir de funcionarios y operadores con destreza política y agudeza para detectar sensibilidades. Nunca hay que olvidarse de hacer política.

La situación gremial siempre necesita atención.

Hay dispares situaciones. La movida de UPCN era esperada. El 28 de febrero anunció medidas de fuerza con movilizaciones el 1 de marzo en Viedma y paro para el viernes.

Este gremio viene desde hace años con la pólvora mojada y siempre tuvo una actitud de acuerdos con los gobiernos. Todo cambió cuando ATE le ganó la derecha y armó una relación con el oficialismo (muy buscada y promocionada) con beneficios para ambos. Sacar la exclusividad sindical de UPCN, por un lado, y crecer como organización sindical, por otro.

UPCN hizo de la desmovilización y la crítica controlada el eje de sus relaciones con Laprida y Belgrano. Ahora tiene que volver a los entrenamientos y endurecer músculos. Sólo suma críticas verbales.

En este contexto ATE sigue con su estrategia que le permitió el reconocimiento oficial, se sentó en la mesa de la Función Pública y se consolida.

Por el lado de APEL no es un tema que preocupe a Alejandro Palmieri. El gremio lleva en su propio gen la impronta negociadora que tiene el parlamento. Todo se discute y todo se arregla, y si no, se vota.

En la Justicia siempre hubo más discusiones y enfrentamientos con SITRAJUR. Esta relación es un viaje de ida y vuelta en tanto que los aumentos que logra el gremio luego lo perciben todos, sin excepción. El sindicato discute y los jueces cobran.

Hoy se incorporó un nuevo elemento –que no tiene antecedentes-. Pablo Barreno, dirigente de SITRAJUR es legislador y designado por el bloque del FdT como su representante en el Colegio de la Magistratura. Además, no es un dato menor, denunciado por la jueza Liliana Piccinini e imputado por “romper medidas sanitarias de aislamiento por el Covid”.

La situación se tensa más de lo acostumbrado porque ingresan ingredientes personales.

Seguro habrá arreglos pero, ¿por qué se endurece la pelea personal con Barreno? Puede ser que el STJ visualice alguna ruptura en el gremio y pretenda meter una cuña, o aunque más no sea para molestar. O quizás, menos estratégico, el enfrentamiento que ahora llega a los estrados, esté solo sustentada en enojos que superan la templanza de los jueces. Lo que sí está claro es que al legislador la cúpula judicial le dio una posibilidad de promoción pública que no tenía. «Lo subió al ring».

La cuestión gremial hizo pasar un mal rato al gobierno, pero rápidamente Arabela Carreras se repuso y pudo degustar de las mieles de tres hechos importantes con que cerró la semana, todos con epicentro en Bariloche.

Primero, la visita del presidente Alberto Fernández, que ratificó las buenas relaciones entre Nación y Provincia. La foto del recibimiento al Jefe de Estado al pie de la escalera del avión fue por demás elocuente. Hoy nada pone en peligro este entendimiento.

Segundo, las buenas noticias sobre INVAP, nave insignia del gobierno, que fabricará radares en un aporte a la seguridad nacional y a la economía del país que evita acuerdos con empresas extranjeras. Además esta empresa rionegrina también comenzaría a trabajar en un proyecto de fabricación de baterías de litio para una amplia variedad de usos que van desde la aerogeneración de energía hasta en los autos eléctricos.

Tercero, la posible llegada de Amazon a Bariloche para instalarse en el Polo Tecnológico. Esta empresa, que había anunciado hace dos años su posible instalación en Bahía Blanca, ahora mira a la cordillera. Nacida en Estados Unidos. Es una de las primeras compañías en vender bienes a través de Internet.

La administración de Arabela Carreras consolida un perfil varias veces anunciado: el desarrollo tecnológico con eje en INVAP, INNOVA, Altec y el Polo barilochense.