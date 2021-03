La política rionegrina mira hacia la interna radical

(ADN).- El próximo viernes vence el plazo para la presentación de las listas que competirán en las elecciones internas del radicalismo del 11 de abril para elegir las nuevas autoridades partidarias –con excepción de la Juventud Radical- cuyo resultado tendrá directa relación con la posición que asumirá la UCR dentro de la alianza Juntos por el Cambio.

La política provincial tiene puestos los ojos en el resultado de esta contienda, porque puede marcar un renacer de un partido que gobernó a Río Negro durante 28 años y hoy pelea por su subsistencia. No se trata sólo de un resultado sino de una apuesta al futuro.

Esta interna en el radicalismo está cruzada por intereses exógenos al partido y concentran la atención de JSRN y el FdT y el resultado electoral no será neutro para la política rionegrina.

El sector enrolado detrás de la candidatura de Yamil Direne ha definido con mayor claridad su cuestionamiento al macrismo y plantea un esquema -siempre dentro de la UCR- pero con una hechura más provincial, que lo acerca al oficialismo provincial. Considera que la alianza nacional con Cambiemos hizo mucho daño al partido.

Por el lado del oficialismo que conduce Lorena Matzen, que tendría como postulante a la titularidad del partido a Santiago Ibarrolaza –acompañado por Guillermina Alaniz, de Bariloche- no quiere estar ni cerca de JSRN, pero internamente tiene dividida su adhesión a un proyecto liberal macrista.

En ambos sectores coindicen en algo que a su entender no está en discusión: el candidato o candidata de JxC en Río Negro corresponde al radicalismo. Un escaño que desocupa un representante de la UCR lo reemplaza un radical.

Cuando aún no está definida esta postulación, el PRO ya adelantó que dentro de Juntos por Cambio propone como precandidato a diputado nacional a Aníbal Tortoriello, que ya está en campaña.

El partido de Macri en Río Negro se entusiasma con la visita a la provincia, en campaña política, de Patricia Bullrich y Miguel Pichetto, esperanzado en sumar adhesiones con un discurso bien afinado en el antiperonismo. El mensaje es terapéutico porque es como hablar con uno mismo.

Las consultas realizadas por ADN el fin de semana hablan de paridad, con una leve tendencia a favor de Yamil Direne. A este sector se lo vio más inquieto, recorre la provincia y convoca a la historia reciente del radicalismo.

Este sábado se reunieron en Villa Regina donde se reiteró el apoyo a Direne -entre otros- de Carlos Toro, intendente de Jacobacci, que será primer convencional nacional; de Hugo Funes de Chimpay; de Felix Moussa, de Ñorquinco; Víctor Mansilla de Darwin y Yamile Direne, de Valcheta. Cinco sobre siete jefes comunales radicales.

En Viedma

En la capital provincial los distintos sectores trabajan por la unidad, que podrían tener como candidato al Comité a José Luis García Pinasco.

“Después cada uno tendrá libertad para trabajar por los candidatos a presidente y cargos provinciales que quiera”, señaló a esta agencia un operador que gasta horas y argumentos en favor de la unidad.

Hay encuentros variados en confiterías, domicilios particulares e incluso en oficinas públicas. Queda esta semana para cerrar acuerdos, donde coinciden el concejal Pedro Sánchez, José Luis García Pinasco, Genoveva Molinari, Pérez Morando, Mario De Rege, Pancho González y Fernando Grandoso, entre otros referentes

Estas conversaciones no están exentas de pases de facturas del pasado de cada uno de “los negociadores” y por ejemplo se conoció que en algunos, como el sector de Mario De Rege, no vio con buenos ojos el retorno de Darío Berardi, ex presidente de la UCR, que está con radares de aproximación encendidos.