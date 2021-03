El Procurador Crespo pidió la destitución de la jueza Fontela

(ADN). – Durante los alegatos presentados en el juicio político a la Jueza de El Bolsón, Erika Fontela, el Procurador Jorge Crespo en su rol de acusador, pidió la destitución e inhabilitación, de la magistrada. La sentencia se dará a conocer a través del sistema Zoom el próximo martes 16, a las 12 horas.

“Los hechos se encuentran acreditados – indicó Crespo – primero, en las propias expresiones de una jueza de la provincia, que reconoció que pudo haber causado daño ‘sin querer´, sin intención. Evidentemente existió una confesión de parte, pero no por ello estoy relevado de mostrar pruebas, que las hay y muchas”.

Fontela es acusada por graves desórdenes de conducta y mal desempeño en el ejercicio de sus funciones perpetrados a través de malos tratos propinados a los empleados, empleadas, funcionarios y funcionarias del Juzgado a su cargo durante el transcurso del año 2018 y comienzos del año 2019. Un segundo hecho es aquel que juzga los «malos tratos propinados a abogados del foro».

Adelantándose a uno de los argumentos que repitió la Defensa durante el debate, Crespo expresó que “el maltrato y el destrato a compañeros de trabajo no puede justificarse en las carencias que sufría el juzgado. Los empleados no son responsables de dichas falencias y menos aún que eso justifique esta actitud por parte de la cabeza del organismo. Este Ministerio Público no lo consiente”.

“No van a poder decir nunca que las víctimas que se presentaron en el juicio mentían, porque las consecuencias de lo que sufrieron, todos sus padecimientos, están acreditados en certificados médicos de tratamientos psicológicos que incluso continúan hasta el día de hoy, recetas de medicamentos, pedidos de traslados y hasta renuncias”, señaló el Procurados.

“Con el cuerpo pagaron el daño que la Jueza causó y son ustedes – dijo dirigiéndose a los integrantes del Consejo de la Magistratura – quienes deberán mensurar qué pena merece esto, pero no podrán desconocer que ésto sucedió”, expresó luego de describir cada uno de las actitudes reprochadas que fueron debidamente acreditadas en el debate.

Agregó además que “todos estos hechos no necesitan acumularse para que merezcan una sanción. Cada uno por separado, perpetrado por una jueza de la provincia, merece una sanción”.

“Participé en diversos enjuiciamientos y nunca había solicitado la destitución de un Magistrado pero en este caso, frente al daño producido, frente a faltas de respeto a compañeros de trabajo por parte de una Jueza de nuestra provincia y sin que exista arrepentimiento, me he inclinado a pedir esta destitución”, dijo Crespo.

Para finalizar su alegato destacó que “este Tribunal de enjuiciamiento, que constituye este Consejo de la Magistratura, tiene la posibilidad de revaluar si la funcionaria que hoy es sometida a juicio sigue cumpliendo con los recaudos que se tuvieron presentes al momento de su designación, cuando se evaluó su perfil, su temple y sus características no sólo jurídicas, sino también personales”.

Por su parte, el abogado Rodolfo Rodrigo desandó su alegato en el que se refirió a las motivaciones que justificaron este enjuiciamiento, deteniéndose especialmente en los plazos del proceso que a su entender estaban vencidos.

Referenció en algunas oportunidades al alegato del Procurador y relacionó directamente las malas condiciones tanto de recursos humanos como materiales del Juzgado, a la condición de mujer de la Magistrada. Luego de más de una hora y media de alocución revisó lo dicho por cada uno de los testigos.

Finalmente la acusada se refirió específicamente a diversas causas en las que intervino mostrando los elementos que constan en el expediente y justificando su accionar en cada una de ellas, en el marco del ejercicio de su derecho a defensa.