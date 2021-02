Roca: el FdT reclamó a ARSA por los desbordes cloacales

(ADN). – Los concejales del Frente de Todos de General Roca reclamaron a ARSA una «solución concreta e inmediata», ante los hechos de los desbordes de líquidos cloacales, que se suceden en diferentes barrios de la ciudad.

Señalaron que desde las diferentes áreas municipales se han realizado los reclamos pertinentes que ante la falta de respuestas han originado presentaciones judiciales en apoyo a los vecinos y vecinas por parte del municipio el Concejo Deliberante.

Informaron además, que desde la dirección de Medio Ambiente e Inspección General se han labrado actas intimando a la inmediata solución de este problema que constituye una responsabilidad de la empresa provincial ARSA.

«Exigimos a las autoridades del gobierno de la provincia de Río Negro una mayor inversión en obras que permitan garantizar un medio ambiente sano y seguro para el desarrollo humano en condiciones dignas de vida. Pedimos que se garantice el servicio por el cual los vecinos y vecinas están pagando y, que no solo no están recibiendo, sino que además el Estado provincia no suministra ni garantiza poniendo en peligro la salubridad pública en el contexto de pandemia que estamos atravesando», manifestaron los ediles del FdT.