Horizonte: denuncian el vaciamiento de la empresa

(ADN). – Trabajadores de la compañía aseguradora Horizonte denunciaron que se quiere hacer un acuerdo de coaseguro con la firma SANCOR, por 100 millones de pesos por cinco años y ceder el 50% seguro obligatorio del IAPS, que es «la joya de la corona» en tanto significa el aporte obligatorio de los empleados estatales, de las empresas públicas, colegios privados y semipúblicos, entes descentralizados, entre otros, que representa un ingreso importante para la empresa.

Los empleados sostienen que se trata de «un vaciamiento» y «privatización encubierta» y que esta operación no es facultad del actual presidente sino del IAPS, que preside el ministro de Economía, Luis Vaisberg. También denunciaron que el expediente para formalizar el acuerdo con SANCOR no cuenta con dictamen favorable de los organismos de control ni de los contadores de Horizonte.

También los trabajadores piden la intervención del Poder Ejecutivo ya que existe el antecedente del acuerdo realizado con la Caja Seguros por el seguro facultativo, que nunca se cumplió de acuerdo al contrato entre ambas empresas y que «además se liquida mal», en perjuicio de Horizonte.

Por otra parte, los delegados del Sindicato de Seguros Sergio Aguada, Gabriela Luque y Víctor Aguilar, se reunieron con la presidenta del bloque del Frente de Todos, María Eugenia Martini y los legisladores Marcelo Mango y Pablo Barreno a quienes expresaron su preocupación por la decisión de la empresa provincial de renunciar en favor de Sancor Seguros a la exclusividad de la explotación del seguro de vida IAPS, «uno de los negocios más nobles de la empresa”.

Informaron que le plantearon al presidente de la firma Oscar Pereyra, el malestar por esta determinación que entraría en vigencia el martes próximo y rechazaron “cualquier operatoria que perjudique a la empresa”. Calculan que un 63 por ciento de los aportes de los empleados públicos para el seguro irá a la firma privada.

Los trabajadores indicaron que se trata de «un negocio ya consumado y que a partir del martes los empleados públicos ya no tendrán más Horizonte Seguros sino que serán asegurados de Sancor», y agregaron que «el gobierno intenta desmantelar Horizonte y que es muy llamativo que los gerentes no hayan acompañado los dictámenes que habilitan la cesión, y por lo cual algunos de ellos habrían sido desplazados. El seguro es redituable y no hay por qué darle las ganancias a una empresa privada, si hubiera que hacer una corrección podría hacerse a través de la Legislatura pero manteniendo su condición de empresa estatal y no privada”.

Los integrantes de la bancada del Frente de Todos aseguraron que no avalarán estas acciones y se comprometieron a elevar pedidos de informes acerca de una operatoria que no pasó por el parlamento y que podría significar un grave perjuicio para una empresa estatal, como es la firma aseguradora Horizonte y un serio riesgo para la estabilidad laboral del personal.

Horizonte S.A brinda cobertura a la totalidad del patrimonio edilicio del estado rionegrino, más de 30.000 viviendas cuentan con el seguro de Incendio de Horizonte y 20.000 vehículos circulan diariamente con el seguro del automotor. También ofrece protección de ART a 70.000 empleados de distintas actividades.