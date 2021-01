Preocupación en Viedma: «la gente no se está cuidando»

(ADN).- «La gente no se está cuidando, no hace lo que debiera». Así lo indicó Liliana Fedorco, responsable de la coordinación del Plan de Contingencia del hospital Artémides Zatti, en referencia al aumento de contagios de coronavirus en Viedma. Y advirtió que «el sistema de salud puede ayudar, pero si no hay conciencia estamos en problemas».

En diálogo con Frecuencia VyP pidió: «todos tenemos que hacer lo que nos corresponde para cuidarnos y cuidar al otro».

Fedorco se quejó porque «nos cansamos de decir: usen tapabocas, no compartan mates, vasos ni cigarrillos…», sin embargo «hoy vemos un incremento de casos, y el personal está agotado».

La médica repasó: hay 476 casos positivos activos en la ciudad, más de 1.000 aislados y 69 muertes.

«Esto desbarajusta cualquier sistema de salud… el crecimiento fue exponencial en enero» dijo, y comentó: «ahora estamos recibiendo los pacientes de Navidad. En breve comenzamos a ingresar a los de Año Nuevo».

Sobre la disponibilidad de camas indicó que «por ahora hay camas UTI, pero estamos complicados, trabajamos a cama caliente», y aseguró que «derivamos al Sanatorio pacientes no Covid, y a la Clínica Covid», en un trabajo entre los sistemas de salud público y privado, pero advirtió que hay un límite para atención.

Por otro lado recordó que «el hisopado no salva vidas». La referencia es a que la gente no se cuida y después concurre a hisoparse «por las dudas». Y recordó: «la persona que se hisopa tiene que aislarse hasta que le den el resultado». «La persona contagiada debe aislarse 10 día, el contacto estrecho 14».

En otro tramo de la entrevista, Fedorco dijo que dio resultado la medida restrictiva de no circular por la noche.