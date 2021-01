(ADN). – «La mejor vacuna es distanciarnos y usar tapaboca. Parece que no aprendimos nada, pero tenemos que entender que la pandemia sigue, el virus no se fue. Hay otra vez gran ocupación de las camas de terapia intensiva y es muy preocupante», alertó la la Secretaría de Políticas Públicas, Mercedes Ibero, ante el aumento de casos de coronavirus en Río Negro.

Se produjo en todo el territorio provincial una considerable alza de la curva de contagios, que Ibero adjudicó a las reuniones sociales y a la falta de conciencia al momento de respetar las medidas sanitarias.

“Estuve recorriendo algunos lugares de veraneo y no se ha entendido la importancia del barbijo, del distanciamiento social, de no compartir vasos, botellas, el mate. Y los casos son por las juntadas. No se puede culpar al turista, más allá que el movimiento de personas genera el llevar y traer el virus, pero todos los casos son de nuestra provincia, de nuestra gente y es muy preocupante”, destacó y agregó que “muchos dicen que faltan más controles. Ojalá que seamos tan responsables y tan adultos de entender, que no necesitemos un policía que nos corra y nos diga y encima lo retemos cuando alguien nos pida que mantengamos a distancia”.



Se registra un aumento en la ocupación las camas de terapia intensiva y preocupa el número de fallecidos en Río Negro. «hay muchos fallecidos -dijo Ibero- y hay muchos pacientes graves con respirador, y yo vi el comportamiento de todas las personas”.



Ante esta situación la funcionaria de Salud Pública insistió que hay que ser consciente que el virus sigue y señaló que «la vacuna no para la pandemia, el virus no se fue y el calor no mata el virus; se debe entender que lo más probable que el que está sentado al lado nuestro sea positivo y seamos contacto estrecho, lo que implica estar aislado 14 días en el verano, significa que cualquiera puede llegar a necesitar una cama de terapia intensiva y no tenerla».



«Una vez dije que el respirador no era una salvación, que la mayoría que lo necesitaba terminaba con muchas secuelas. La mejor vacuna es distanciarnos, ir a la playa pero que el que esté a nuestro lado respete mis 2 metros y si sube la marea, hay muchas playas para ir; si estamos en el lago disfrutando, hay que distanciarse, si vamos a comer a un restaurant, que sea con el grupo familiar con el que convivimos o sin es con amigos, mantengamos la distancia porque puede tener coronavirus y no saberlo”, indicó Ibero.