Río Negro: clases presenciales con 15 alumnos

(ADN). – Gabriel Belloso, subsecretario de Asuntos Institucionales del Ministerio de Educación de Río Negro, señaló al programa radial «Chocolate por la Noticia» de Bariloche los docentes podrán comenzar con tareas de vinculación desde el 8 de febrero y los cursos no podrán superar una capacidad máxima de 15 estudiantes. y que «los primeros tres meses de clases no habrá comedor escolar por medidas sanitarias y porque los turnos no serán completos, solo durarán tres horas”.

“Los protocolos para retomar la presencialidad están aprobados desde diciembre y la fecha para el inicio de clases se mantiene, será el 3 de marzo”, destacó.

En declaraciones, que publicó El Cordillerano de la ciudad lacustre, Belloso informó que a partir del 8 de febrero, “los docentes se presentarán en las escuelas y se podrá comenzar con las tareas de vinculación con estudiantes”. Al respecto recordó que los trabajadores de la educación “entran en el tercer grupo al que se destinarán las vacunas, luego del personal de salud y de seguridad”, aunque aún no está establecido el calendario de vacunación para docentes y no docentes.

Sobre la modalidad que comenzará a regir con el nuevo ciclo lectivo, el subsecretario explicó que se trabajará en esquema combinado. “La escuela será bimodal, los grupos de estudiantes se rotarán para tener clases presenciales y virtuales”, explicó.

“los estudiantes que tengan alguna patología de riesgo no podrán asistir a las instancias presenciales”, informó Belloso y señaló que “se conformarán grupos fijos de 15 estudiantes, que es el máximo que podemos tener por aula, y los mismos irán alternando semanas con clases presenciales y otras virtuales”, con la finalidad de que la mayor cantidad posible de alumnos tenga instancias pedagógicas físicas con los docentes.

Se incorporará en las escuelas un esquema de ingreso y egreso a los establecimientos de manera escalonada y los grupos circularán en diferentes horarios para evitar cruces y aglomeraciones.