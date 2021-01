(Por Mario Sabbatella*).- Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) fueron una idea fenomenal para abrir la participación de elección de candidatos en los partidos políticos, posibilitando a quienes tienen menos recursos económicos competir en las internas con algo de posibilidades.

Lamentablemente, al quedar librado el control de la elección interna a los órganos partidarios de cada sector político o lo que es lo mismo que decir a quienes gobiernan cada partido (o los «dueños del partido»), el sistema se ha transformado en una verdadera «trampa cazabobos», ya que bajo la apariencia de la más amplia participación, sólo sirve para terminar legitimando a aquellos a los que la estructura del partido impone.

Buscarán trabas, trampas legales, chicanas, requisitos absurdos e inconstitucionales y mil y una maneras de impedir la participación de aquellos que no sean del gusto de las autoridades del partido de cada distrito.

Así como están en la actualidad las PASO no sirven. Sólo si el manejo de todo el proceso estuviera cargo de la justicia electoral o un órgano externo al partido, que garantice la transparencia, puede ser útil y viable.

En las condiciones actuales, hacerlas es un gasto inútil y una gran mentira. Volverán a ser una herramienta válida el día que se hagan las modificaciones necesarias a la ley.

Así como están hoy son una verdadera estafa y un gasto innecesario. En las condiciones actuales no se deben realizar.

*Legislador Mandato Cumplido, ex integrante del Tribunal de Cuentas de Río Negro, ex interventor de IDEVI, ex candidato a intendente de Viedma.