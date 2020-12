Jubilados rionegrinos criticaron la ley de movilidad

(ADN).- La Asociación de Jubilados de Río Negro expresó su repudio a los diputados y senadores que votaron en favor de la nueva ley de movilidad por «aceptar ser quienes soporten el ajuste que el FMI y el gobierno nacional realizan sobre el país».

«Queremos expresar también que es ofensivo que los ‘representantes del pueblo’ que votaron la nueva ley, quieran hacer creer que con la economía que viene, que dicen será en expansión, los jubilados van a salir ganado, inclusive a la inflación» indicó la mesa directiva en un comunicado.

La Asociación recordó que «el Presidente hoy en ejercicio reconoció en plena campaña que los jubilados habíamos perdido un 20% de nuestros ingresos y prometía recuperarlos inmediatamente. No fue así y el mecanismo de movilidad por decreto sumó una nueva perdida en los ingresos. Al sancionar la nueva ley lo que se hizo fue ratificar el ajuste que generó sobre los beneficios de jubilaciones y pensiones el Poder Ejecutivo durante este año», se quejó.

«En 2020 los decretos hacia la baja generaron, según el propio Poder Ejecutivo un ahorro de $100.000 millones para el sistema. Son $100.000 millones menos que se les pagó a los jubilados. Al sancionar la nueva ley no se tuvo en cuenta este robo y no hubo ningún articulado que lo remediara y ordenara su devolución. Este es el sentido final de la reforma, ahorrar sobre el sacrificio de los jubilados», denunciaron.

Se mantiene hasta marzo un haber mínimo de $ 19.000 que es el mismo de enero de 2020, ya que en ese entonces era de $ 14.000 y en reconocimiento de su escaso valor, se otorgó un bono de $ 5.000. Un año después y con un 37% más de inflación, la jubilación mínima sigue siendo igual. Pruebas al canto..

Además, indicaron que «se mantiene el mecanismo de actualización trimestral y nos parece bien, pero por lo demás, se apuesta a una recuperación económica que es más un acto de fe, que una afirmación basada en algún dato de la realidad. Aun si esto resultara cierto y comprendan, a nuestra edad no somos muy propensos a creer en promesas políticas, cual es el problema de establecer una cláusula de reaseguro que se dispararía solo y exclusivamente si ese crecimiento no se produce y si la inflación sigue creciendo como hasta el presente y supera la recaudación?». «Esta cláusula protegería el poder de compra de las jubilaciones y daría algún nivel de certidumbre a las vidas de quienes. Al final de las suyas, necesitan de las certidumbres para vivir en paz».

«Una vez más el resultado de la votación de nuestros representantes, con honrosas excepciones, caso de la diputada Lorena Matzen, nos ha mostrado que no podemos contar con ellos. Queremos decirles que en el 2021 no cuenten con nosotros. Ellos no han votado por nosotros, nosotros no votaremos por ellos», finaliza el comunicado.