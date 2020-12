El 8 de enero vuelve a funcionar el Tren Patagónico

Luego de más de 9 meses de inactividad debido a la pandemia, el próximo viernes 8 de enero el Tren Patagónico volverá a viajar a través de la Región Sur de la provincia de Río Negro. La salida está prevista a las 18, desde la Estación de la capital provincial con su recorrido habitual, Viedma- Bariloche, y ya se encuentran disponibles boletos a la venta. El primer retorno Bariloche- Viedma será el domingo 10 de enero, también a las 18.

En este sentido, informaron que los viajes del Tren Patagónico tendrán una única frecuencia semanal, dentro de lo que se determinó como una etapa inicial para el mes de enero, saldrá los días viernes desde la capital y los días domingos desde la ciudad lacustre.

Así lo confirmó el presidente, Néstor Bruno, quien aseguró que las frecuencias están vinculadas a la demanda que se registre durante este primer mes del año y de acuerdo a esos resultados, se fijarán frecuencias para febrero.

Bruno destacó que “este año vamos a comenzar a trabajar con un coche motor nuevo, que es el Expreso Río Negro. Este coche no tiene capacidad para equipaje, únicamente los usuarios pueden llevar su valija de mano o carry on. Además no se van a utilizar los portavehículos o bicicletas”.

Además, el presidente de la empresa manifestó su satisfacción por este reinicio y dijo que “estamos con muchas expectativas, es algo por lo que nosotros venimos trabajando. La empresa nunca dejó de cumplir, hemos estado con el tren de carga, nunca hemos detenido la actividad. Los talleres también han seguido funcionando, las estaciones con guardias, así que muy contentos con que se normalice la situación”, aseguró.

Tarifas

Las tarifas para residentes es de $2200, tramos Bariloche- Viedma o viceversa. Para no residentes $2440.

Se mantienen los descuentos a jubilados, con 20 por ciento y los menores de 4 a 12 años, tienen un 30 por ciento de descuento. Menores de 3 años, no abonan.

Asimismo, detallaron que como consecuencia de los protocolos sanitarios vigentes por el COVID-19, los grupos familiares que deseen viajar juntos pueden hacerlo comprando sus pasajes mediante reservas telefónicas y no así por la página web, ya que ésta sólo permite guardar los asientos ubicados sobre las ventanillas, con el distanciamiento preventivo obligatorio.

¿Cómo comprar boletos?

A través de la página web https://trenpatagonicosa.com.ar/. Personalmente en cualquiera de las estaciones o realizando su reserva telefónica comunicándose a: Estación Viedma 02920-422130 / Estación Bariloche 0294-4423172. Estación San Antonio 02934 421314 Estación Jacobacci 02940 432125.

Solicitan no circular en cercanías a las vías del tren

En el marco de este período de pandemia que obligó al cese de actividades del Tren Patagónico, es que se han advertido que las zonas aledañas a las vías, son utilizadas por la población como espacios de recreación y actividades deportivas.

Es por esto, que desde la empresa rionegrina están haciendo un llamado especial de atención, solicitando a los ciudadanos y ciudadanas, que desistan de usar las inmediaciones de las vías con fines de esparcimiento.

Protocolo para un viaje seguro

Se exigirá el control de temperatura para conductores y guardas, a los que también serán sometidos los pasajeros antes de abordar el tren y al bajar.

Los trenes circularán con hasta un 80% de ocupación por coche y “con ventanillas abiertas” cuando resulte posible.

Se contarán con protectores apoya cabeza sanitizado en cada servicio y el “cambio de cortinados por cada viaje”.