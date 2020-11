UnTER pidió participar en los protocolos escolares

(ADN). – El Plenario de Secretarios Generales de la UnTER aprobó en la reunión de ayer, el protocolo médico sanitario y pidió al Ministerio de Educación y Derechos Humanos, poner en debate el protocolo organizacional de los distintos niveles y modalidades, «garantizando una construcción colectiva con la participación del sindicato».

También solicitó el salario de emergencia docente para quienes no han podido acceder a un puesto de trabajo; seguir planteando el no cierre de cargos y el quite de terminalidad; avalar el proyecto a las grandes fortunas, solicitar la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias; exigir el pago del aguinaldo en tiempo y forma; el urgente llamado a Paritaria Nacional y la continuidad del incentivo docente.

El Plenario sesionó bajo el nombre Rafael Nahuel Salvo, a tres años de su asesinato por la espalda a manos del prefecto Javier Pintos, del grupo Albatros y pidió justicia para Rafa y el pueblo Mapuche.