Roca: el Concejo Deliberante aprobó el cupo laboral trans

(ADN).- Roca ya cuenta con el cupo laboral trans. Así, se suma a otros ciudades rionegrinas en legislarlo. Incluso la provincia, a través de una ley sancionada en el Parlamento, avanzó en la ampliación de derechos.

Ayer, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza que elevó el Ejecutivo. mediante en que se establece la obligatoriedad de incorporar personas trans al Estado municipal. La iniciativa prevé que los cargos de personal en el Municipio, sus organismos descentralizados o autárquicos deberán ser ocupados en una proporción «no inferior al uno por ciento», por personas travestis, transexuales y transgénero.

Los ediles del Frente de Todos remarcaron que “la iniciativa está enmarcada en una serie de acciones y políticas que se vienen llevando adelante desde la gestión de la intendenta María Emilia Soria que tienen como objetivo primordial la ampliación de derechos.” Además, agregaron que “esta ordenanza es un paso más en el reconocimiento de todas las personas que integran el colectivo como sujetos de derecho”, consignó el portal TodoRoca.

Asimismo valoraron que “este proyecto es producto del trabajo mancomunado entre la Asociación de Trans y Trabajadores Sexuales (ATTS), el Poder Ejecutivo Municipal y los concejales, iniciando una nueva etapa de integración, respeto y diversidad”.

Cuando se presentó el proyecto, la intendenta de Roca, María Emilia Soria, destacó la labor de Georgina Colicheo y todo el grupo de trabajo que ha logrado importantes aportantes a la comunidad, como la implementación del consultorio inclusivo que hoy funciona en el Hospital Francisco López Lima.

Además, la jefa comunal planteó que “Roca ya está preparada para dar un paso más hacia la inclusión y la plena vigencia de los derechos de cada roquense, por eso vamos a concretar la incorporación del cupo laboral trans dentro del Municipio”.

Por su parte, Georgina Colicheo, referente de ATTS, expresó que “hoy estamos acá por algo que nos relegaron por mucho tiempo, que es el derecho a un trabajo registrado. Quiero agradecerle a todo el colectivo por el respaldo y el compromiso. Estamos muy felices que esto sea ordenanza, pero también queremos que sepan que vamos a estar pendientes para que se le dé cumplimento”.

«Ordenanzas que amplían y derechos»

El presidente del bloque del Frente de Todos, Nicolás Paschetta, se refirió a la actividad de este martes como «una sesión llena de emoción» y destacó: «Aprobamos diferentes proyectos de ordenanza que amplían y derechos a nuestras vecinas y vecinos».

«El cupo laboral trans ya es un hecho en Roca, con la aprobación del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. También aprobamos el proyecto de adhesión a la Iniciativa Popular, lo que permitirá certificar firmas para solicitar el tratamiento del proyecto de ley de cannabis medicinal en la legislatura de Río Negro», destacó el edil.

Por otro lado, agregó: «Contamos con una nueva ordenanza de delivery que busca regular y proteger el trabajo local. Además, aprobamos la ordenanza que establece el mes de noviembre de cada año como el Mes de concientización y prevención de la violencia de género».

«Un cambio social maravilloso y positivo»

Al referirse a la aprobación de proyectos como el cupo laboral trans y la concientización sobre violencia de género, el presidente del bloque de Juntos, Gustavo Maida, expresó: “Somos participes de un cambio social maravilloso y positivo. Tenemos que seguir apoyando y promoviendo estas acciones”.

“Esto no estaría en la agenda sino fuera por la lucha constante de personas que hoy no están, como Claudia Pia Baudracco, Diana Sacayán, o la lucha en nuestra región de Georgina Colicheo y ATTS”, resaltó la concejal de Juntos, Graciela Leiva. “Esto no es la lucha de un partido político, no es una cuestión de un gobierno provincial o nacional, es una lucha que lleva muchos años, hoy venimos a saldar una deuda”, enfatizó.