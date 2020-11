Procuración: crítica de fiscales, respuesta de Weretilneck

(ADN).- El senador Alberto Weretilneck cuestionó al grupo de fiscales que se oponen a las reformas en la Procuración General, indicando que no hicieron «ni una propuesta» por lo que entendió que están «preocupados por mantener sus privilegios». Así, el rionegrino salió a responder un documento en el que criticaron las iniciativas presentadas por el bloque del FdT y el suyo.

Los fiscales (unos 70 entre fderales y nacionales) apuntaron contra la decisión del oficialismo de avanzar en la modificación de la necesidad de dos tercios de los votos en el Senado para designar a la cabeza de la Procuración General de la Nación. Pero también a la intención de modificar el régimen de sanciones y remociones de los fiscales.

«Acabo de leer que un grupo de fiscales criticó la propuesta de modificación de la elección del Procurador General de la Nación. Sin embargo, de su parte no hemos recibido en el Senado ni un solo proyecto, ni una sola idea para mejorar la Justicia. Nada», posteó Weretilneck en su cuenta de Twitter.

Y arremetió: «Lo único que recibimos es su intención de permanecer fuera de todo control republicano, sin efectuar autocrítica sobre la impunidad y la ineficiencia judicial». «Parece que mientras el narcotráfico avanza, quienes deben combatirlo están más preocupados por mantener sus privilegios», subrayó.

Los fiscales enviaron una carta al senador Oscar Parrilli. El crítico documento lleva la firma de Raúl Pleé, fiscal ante la Casación, el fiscal General Ricardo Sáenz, el fiscal de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, la fiscal de Juicio Fabiana León, el fiscal federal Guillermo Marijuán, el fiscal de Instrucción José María Campagnoli y la fiscal en lo Penal Económico Gabriela Ruiz Morales, entre otros.

«La autonomía del Ministerio Público Fiscal en el ejercicio de su finalidad de custodio de los intereses de la sociedad y, en consecuencia, de que el delito que los contradice – no importa quién lo cometa- no puede quedar impune, es una garantía a la que no podemos renunciar como sociedad civilizada”, finaliza la misiva y deja abierta la presentación judicial en caso que se sancione la ley.

Pero el proyecto de Weretilneck va más allá de la elección del Procurador y el control legal de los fiscales, ya que propone ir al sistema acusatorio, como el que se implementó en Río Negro durante su gestión como gobernador.