Las PASO “no han tenido funcionalidad”,opinó Carreras

(ADN). – Sumándose a las expresiones de varios gobernadores provinciales, la mandataria rionegrina, Arabela Carreras, opinó también que las elecciones PASO del año próximo deberían suspenderse y argumentó que “se deben disminuir los encuentros en espacios cerrados” y que las Primarias en Río Negro «no han tenido funcionalidad”, en declaraciones al “Río Negro”.

Primero fue el gobernador de San Juan Sergio Uñac, quien la sugirió al presidente Alberto Fernández, suspender las elecciones primarias del año próximo, pero el senador Alberto Weretilneck, había adelantado la semana pasada que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias «no tienen ningún sentido» y que «los mismos candidatos que van a estar en las PASO van a estar en octubre» en las listas, puesto que todos los partidos políticos y frentes electorales ya tienen sus nombres resueltos, sin necesidad de ir a las primarias.

La gobernadora Arabela Carreras indicó que en este tema opina a título personal, pero que deberá analizarse en los ámbitos partidarios y agregó que “en Río Negro ha quedado demostrado que no cumple función, pues solo es una elección para ratificar los candidatos únicos de cada partido. Por eso, no la veo. Es una elección demasiada cara cuando no tiene funcionalidad”.

Las PASO están prevista para agosto del año venidero y cualquier modificación que pudiera plantearse exigirá una reforma de la Ley Electoral, a su vez el gobierno nacional hasta ahora ratificó la realización del acto electoral.

También opinaron en el mismo sentido de suspender las primarias del 2021, los gobernadores de Corrientes, Eduardo Valdés, de Misiones, Oscar Herrera Ahuad y de Tierra del Fuego, Gustavo Mellela.