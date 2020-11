Covid: establecen medidas de trabajo para la cosecha

La Secretaría de Estado de Trabajo estableció, junto a otros organismos provinciales y nacionales, un protocolo para los miles de trabajadores migrantes que ya comenzaron a llegar a Río Negro para la temporada de cosecha de diferentes producciones frutícolas.

En ese sentido, el secretario de Estado de Trabajo, Jorge Stopiello consideró que se trata de un protocolo “sumamente estricto respecto de los años anteriores” debido a la situación atravesada por la pandemia del COVID-19.

Dijo que los procedimientos tienen varios objetivos, entre los primordiales “cuidar la salud de nuestros propios comprovincianos. Ese es el primer objetivo y en base a eso hemos ido trabajando el resto de las cosas”.

Como segundo punto, Stopiello remarcó que los trabajadores que provengan de por lo menos ocho provincias, entre las que mencionó a Entre Ríos, Misiones, Corrientes, Salta, Santiago del Estero, Jujuy, Formosa y Tucumán, deberán someterse a los controles dispuestos en Río Negro, pero que además fueron consensuados con los gobiernos de cada una de esas provincias y con el gobierno nacional.

“Los trabajadores tienen que venir con el contrato de trabajo y para eso las empresas van a tener plazo hasta el 10 de diciembre para presentarnos a la Secretaría de Estado de Trabajo, en carácter obligatorio, la lista de contratados de modo que al momento de hacer los controles lo podamos corroborar”, explicó el titular de la cartera laboral rionegrina.

Advirtió no obstante que si las empresas no cumplen con este procedimiento “no se van a liberar las autorizaciones para que ingresen trabajadores a la Provincia”.

“Otra cosa a tener en cuenta es que a diferencia de otros años los trabajadores y trabajadoras que vengan a Río Negro no podrán hacerlo con sus grupos familiares, debido a la situación imperante por el coronavirus y porque, de acuerdo a la experiencia que tenemos como organismo, hemos encontrado familias en plazas o en lugares donde no tienen todos los elementos sanitarios correspondientes. Es decir que solamente podrán venir trabajadores y trabajadoras permanentes discontinuos”, puntualizó Stopiello.

Además, las empresas deberán informar cuáles serán los lugares de alojamiento de los trabajadores y que cada espacio deberá guardar el distanciamiento social de dos metros, como así también deberá tenerse en cuenta la sanitización de los baños, que deberán estar en óptimas condiciones.

“Todo esto es una prevención para después no tener que aislar a un número importante de trabajadores y que eso demore la cosecha”, añadió el funcionario.

Con respecto a los vehículos en los que provengan los trabajadores, Stopiello destacó que “van a tener que guardar el distanciamiento correspondiente, como así también las autorizaciones de salida de cada provincia y también la autorización de entrada a Río Negro, porque hemos detectado transportes que venían con el permiso nacional de tránsito por las rutas pero sin el permiso de traslado de trabajadores ni de dónde venían ni hacia dónde iban”.

En tal sentido, dijo que “con la Secretaría de Estado de Seguridad hemos determinado cinco puntos de control, que serán en los límites con las provincias La Pampa y Buenos Aires, que son Catriel, Casa de Piedra, Puente de la Japonesa, Río Colorado y los dos puentes de Viedma”.

“Si no se respetan los requisitos pertinentes no podrán ingresar a la Provincia y en esto aclaro que ya hemos tenido casos”, dijo Stopiello, que además agregó que “con todos estos controles y protocolos no vamos a evitar contagios, pero sí aminorar el problema y poder lograr una temporada de cosecha en paz y productiva, que es tan importante para nuestra Provincia”.

Por otra parte, destacó el trabajo realizado también por los ministerios de Producción y Agroindustria, de Salud, de Gobierno y Comunidad; la Secretaría de Transporte y la Secretaría de Estado de Seguridad y Justicia, y por supuesto nuestro organismo tiene una impronta más fuerte porque se trata, precisamente, de una actividad laboral.

Finalmente, Stopiello adelantó también que se avanzará en la confección de un reglamento general interno sobre cómo proceder y movilizarse los trabajadores dentro de las chacras.