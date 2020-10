Ibuprofeno inhalado: debate entre Matzen y Salud

La diputada nacional Lorena Matzen (UCR) impulsa junto a otros pares del Congreso, el uso compasivo de ibuprofeno inhalado en instituciones de salud públicas y privadas de todo el territorio nacional, habilitando el tratamiento de emergencia en pacientes con cuadros graves de Covid-19. Y ayer, le pidió a la gobernadora Arabela Carreras su implementación en Río Negro.

Pero el Ministerio de Salud, pidió «no confundir» a la población ya que es un tratamiento que «no está probado».

«Le pido por favor señora Gobernadora que urgentemente autorice el tratamiento de ibuprofeno inhalado en los hospitales públicos de Río Negro», imploró ayer la diputada en un video que distribuyó. «Sabemos que éste medicamento no cura la enfermedad, permite desinflamar los pulmones y generar las defensas en el cuerpo para combatir el virus», agregó. Matzen indicó que el producto «ayudó a salir del colapso» a provincias como Jujuy, Salta y Santa Fe.

Ante este pedido, el ministro Fabian Zgaib aseguró que “hoy no existe evidencia acerca de la seguridad del uso de este fármaco”, y explicó que “no existen ensayos clínicos apropiadamente diseñados en curso y además su uso no se encuentra avalada por la ANMAT, por lo cual no se recomienda para uso compasivo en el tratamiento de pacientes graves con Covid-19”.

Zgaib aseguró que esta definición está avalada por la Organización Mundial de la Salud y el Comité Asesor en Biotecnologías del Ministerio de Salud, que recientemente ratificó estas consideraciones. El titular de Salud aclaró que el uso del ibuprofeno inhalado “no se desestima en el contexto de ensayos clínicos”, pero “los expertos no lo recomiendan para el tratamiento del Covid-19”.

Finalmente, el Ministro solicitó a toda la comunidad “mayor responsabilidad a la hora de referirse al uso de fármacos que no se encuentran avalados por las autoridades nacionales y provinciales”.