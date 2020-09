UPCN denunció beneficios a financiera ligada a ATE

(ADN). – UPCN denunció que la financiera Euroamericana SA, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue beneficiada con un código de descuento en la nómina salarial de empleados públicos, que tomen préstamos de dinero y vinculó a esta firma con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

También indicó que el código de descuento fue otorgado por el ex gobernador Alberto Weretilneck, mediante RESOL-2019-345-E-GDERNE_SE ME del 4 de junio del año pasado, a través de la secretaria de la Función Pública, Isabel Tipping, quien, según destacó UPCN por ese entonces “encabezaba una iniciativa para cerrar las entidades de préstamos no bancarios en la provincia de Río Negro”.

Además, se hizo saber que la financiera Euroamericana promociona en sus redes sociales una tasa preferencial de un 65% de interés para los afiliados a ATE, y en ese sentido UPCN señaló que la cuestión” no está en que un sindicato ofrezca préstamos a sus afiliados, de hecho, son varias las organizaciones en el país que lo ofrecen, sino en que estos préstamos se canalicen vía una financiera y a intereses desorbitantes. Un programa de asistencia, debería ofrecer los intereses más bajos de todo el mercado financiero, en plazos que no comprometan el salario por años ni tenga como base decisora del otorgamiento un sistema cruel como el Veraz, que no considera las situaciones particulares de muchos trabajadores”.