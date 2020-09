Salud intimó a la empresa KMG Fueguina por los respiradores

(ADN).- El Ministerio de Salud de Río Negro intimó a la empresa KMG Fueguina a cumplir con la provisión de los 50 respiradores automáticos, e indicó que si la empresa no cumple con la obligación en el plazo establecido, se ejecutará el Seguro de Caución, por el mismo monto de la inversión de compra.

La compra se realizó el 1 de abril último. El equipamiento no han sido entregados porque hasta el momento no cuenta con la habilitación del ANMAT. Sobre ese trámite, la cartera que conduce Fabián Zgaib no precisó a quién corresponde y por qué no se realizó.

La intimación -se explicó oficialmente- fue a través de una carta documento enviada el pasado 2 de septiembre, emplazando a la empresa a hacer entrega de los 50 respiradores en la droguería central del Ministerio de Salud. Si la firma no cumple con la misma, se ejecutará la póliza de caución. El contrato de compra incluye un seguro de caución que cubre el riesgo del eventual no cumplimiento del contrato, derivado de normativas de carácter provincial o nacional que impidan la ejecución del mismo.

Mediante un comunicado, se explicó que «cuando en el inicio de la pandemia de COVID-19 el Ministerio de Salud de la Nación dispuso que toda la producción hecha en nuestro país de respiradores la compraría la Nación para distribuir a las provincias, el Ministerio de Salud de Río Negro delineó además otras estrategias para garantizar la atención de los rionegrinos».

«En este sentido, como muchas provincias y ante un escenario incierto, se optó por la compra de respiradores automáticos en el exterior. El contexto además era de un mercado internacional saturado por la demanda, se avanzó en la compra de los 50 respiradores. Dicha compra generó un contrato que por supuesto incluye un seguro de caución, el cual obliga a la empresa a indemnizar al asegurado por el mismo monto del contrato incumplido», agregó el documento oficial.

Según consta en reportes de la empresa presentados a la Provincia -subrayaron desde el Ministerio-, el pasado 5 de agosto la empresa entregó documentación a ANMAT contando con un Certificado Provisorio de Habilitación de Empresa, pidiendo la habilitación como importador de respiradores y reactivos para la detección de COVID-19.