Pandemia y coparticipación. ADN

El respaldo de Arabela Carreras al Presidente sobre la modificación en la coparticipación -que beneficia a la provincia de Buenos Aires- tuvo sus frutos. El viernes, se entrevistó con Alberto Fernández en Olivos y garantizó para Río Negro un aumento en la erogación nacional para la obra pública, y sus proyectos de reactivación que tienen eje en la zona franca y el reembolso de los puertos patagónicos. La Gobernadora cree en un esquema más equitativo para el desarrollo del país y la descentralización del AMBA. Y si bien aún no se habla de un cambio global en la ley de reparto de fondos federales, hay promesas para comenzar a debatirlo el año próximo.

Durante su estadía en Buenos Aires, se entrevistó con uno de los popes de la CGT,Héctor Daer, el jefe del gremio de la sanidad, con quien habló del rol que cumple el personal de salud en la pandemia. El sindicato regula las paritarias del sector privado.

También mantuvo un encuentro el ministro de Turismo, Matías Lammens, para visibilizar la posibilidad de reactivar los vuelos de cabotaje y comenzar a dinamizar la industria, especialmente en la temporada de verano. El sector es uno de los más golpeados por la crisis que generó la pandemia del Covid. Carreras se puso al frente de esa reactivación. La cartera provincial luce deslucida. Su titular no muestra el ahínco que impone la circunstancia.

Al regresar, reunió a los intendentes del oficialismo en Zoom. Estuvo acompañada por el vicegobernador, el presidente del bloque y un par de ministros.

Antes, al comienzo de la semana, cuando se conoció la renuncia del Fiscal de Estado, la Gobernadora definió que el ministro de Seguridad y Justicia, Gastón Pérez Estevan, cambie de rol. La dimisión de Julián Fernández Eguía otorgó la oportunidad de una salida elegante al viedmense, que ya estaba desgastado (intentó dos veces irse) después de casi seis años de gestión. Pero el hecho que terminó de erosionar su permanencia fue el dato de su incursión en Bahía Creek en medio del confinamiento.

Fernández Eguía ya no se sentía cómodo. Alegó razones personales y la búsqueda de otros desafíos en su carta de renuncia, pero allí no están la verdaderas razones, indican en cercanías del ex Fiscal.

El desembarco de Pérez Estevan estuvo acordado con el senador Alberto Weretilneck. Después, hubo que encontrar un sustituto. Se barajaron algunas posibilidades pero triunfó la idea de continuidad y Carreras anunció que la secretaria de Justicia, Betiana Minor, será la reemplazante. ¿Habrá cambios en la cúpula policial? Se verá. La realidad los impone. El actual Jefe, Daniel Jara, perdió la conducción de la fuerza. Se vio en medio las protestas policiales por los aumentos salariales, que fueron mayoritariamente- desactivadas. Ni el Comisario General ni el (todavía) Ministro pudieron conectar con los líderes de las movilizaciones y acampes, que se diluyeron luego de la intervención del ministro de Gobierno, Rodrigo Buteler.

Los reclamos salariales de la policía determinaron un anuncio de aumentos, lo que obligó al Gobierno a reabrir la paritarias este martes. El sector de seguridad recibió el 30% para las categorías más bajas y 23% para las superiores. Ello disparó una serie de declaraciones de los gremios estatales. UnTER, ATE y UPCN expresaron sus expectativas de incrementos. Pero habrá que negociar. No estaba en los planes de nadie abrir un debate salarial este año.

Mientras tanto, los contagios por coronavirus siguen en alza. El interior está experimentando un pico como ocurrió hace unos meses en AMBA. El dato fue compartido por Carreras con Fernández en Olivos, y acordaron mantener una línea de trabajo para contener el avance del virus hasta que comience el amesetamiento. El Gobierno insiste en los cuidados personales pero la circulación y los encuentros sociales siguen marcando el ritmo de los casos positivos, lo que estresa al sistema de salud que debe dar respuesta a cada vez más pacientes.