Avanza la ley de protección para el personal de salud

(ADN).- El proyecto impulsado por el Frente de Todos que declara prioritaria para el interés provincial la protección de la vida y la salud del personal del sistema de salud rionegrino y de los trabajadores y voluntarios que cumplen con actividades y servicios esenciales durante la emergencia sanitaria, avanza camino a transformarse en ley tras la aprobación unánime (en primera vuelta) de este viernes en el parlamento.

El legislador Pablo Barreno repasó el gran déficit sanitario en el que se encuentra la provincia, por lo que consideró de vital importancia poder contar con esta herramienta. “La situación en la que estamos es producto del abandono y desidia del Estado provincial”, indicó Barreno y recordó que uno de los primeros proyectos que presentó al asumir su banca fue declarar de la emergencia sanitaria y ocupacional en Río Negro. Hay un dato que no es menor y nos preocupa y son los casos de contagios de Covid 19 que hay en el sector de salud. Este proyecto que estamos presentando se da bajo la denominada Ley Silvio y es fundamental sumar herramientas para cuidar a quienes nos cuidan ya que el Estado provincial no lo está haciendo”, afirmó.

El legislador viedmense detalló que entre el 30 y el 40% del personal de salud se contagió y después de transitar la enfermedad necesitó asistencia psicológica. “Los trabajadores y trabajadoras están sin el acompañamiento adecuado del gobierno rionegrino”, agregó.

El parlamentario resaltó la importancia de tratar este tema y que se visibilicen todos los reclamos del sector que está en la primera línea en la lucha contra el coronavirus. Dijo además que la iniciativa cuenta con el acompañamiento de los trabajadores de la CGT zona Atlántica y de ATSA (Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina).

Para finalizar pidió por el esclarecimiento de la muerte de la enfermera Mariela Romero y citó declaraciones de sus compañeros de trabajo quienes públicamente se refirieron a “abandono del Estado provincial”. Y este sentido brindó su reconocimiento a quienes perdieron la vida por Covid 19.

Por su parte el legislador Alejandro Marinao, se refirió con más detalle al proyecto y en este sentido dijo que el objetivo es “cuidar a quienes nos cuidan” y agregó “esta herramienta legislativa busca focalizarse en todos los que están afectados a la emergencia sanitaria por la pandemia”.

Además el proyecto que busca adherir a la ley Nacional Nº 27548 instituye el Programa de Protección al Personal de Salud ante la pandemia de coronavirus COVID-19, promueve capacitaciones, asesoramientos, aportes financieros para elementos personales e insumos clínicos.

Por último Marinao, celebró que después de tres meses de ser presentado el proyecto, pueda ser debatido en el recinto y pidió el acompañamiento de los demás bloques que componen la Cámara.

A su turno la legisladora Daniela Salzotto, solicitó “respeto por todos los trabajadores y quienes perdieron la vida”. Y sostuvo que “el reclamo por mejoras viene de años desde los 28 años del radicalismo hasta hoy con el gobierno de Juntos Somos Río Negro”.

El cierre del debate estuvo a cargo de la presidenta de la bancada María Eugenia Martini, quien destacó el esfuerzo del gobierno nacional de Alberto Fernández para cuidar a quienes están en la primera línea de batalla. Y este sentido enumeró las transferencias de ATP, el trabajo en investigación para encontrar la vacuna contra el virus. La ayuda a los hospitales, el reconocimiento salarial para los trabajadores. “Mientras otros le reclaman al PAMI, se olvidan de la deuda que tiene el IPROSS”, agregó.

Al respecto hizo hincapié en que el actual gobierno nacional tuvo que afrontar el pago de 55 millones de pesos por la deuda que el PAMI adquirió durante el macrismo. “Si se le reclama al PAMI, que se le reclame al ex gobernador –Weretilneck- por los 1500 millones pesos de deuda del IPROSS”, cuestionó.

En este sentido Martini, indicó que “desde la bancada se espera por la respuesta a un pedido de Informes para saber cuánto le debe la provincia a los hospitales”.

“Nos da vergüenza ver a dirigentes de Río Negro decir que Nación no invierte en obra pública, escuchar chicanas del presidente del bloque JSRN y me sorprende el desparpajo de no ver todo lo que invierte el gobierno nacional en la provincia”, puntualizó.