“No hay voluntad política para poner orden en Mascardi»

(ADN).- “Es imposible que un Gobierno que está a favor de los delincuentes solucione el conflicto de Villa Mascardi”. De esta manera, el legislador Juan Martin (JxC) se sumó a la disputa política por el conflicto por las tierras en Bariloche.

El dirigente macrista, denunció que “no existe voluntad política de imponer el orden en Villa Mascardi”, en alusión a los diversos hechos de violencia ocurridos en la zona.

“Está claro que el Gobierno está a favor de los delincuentes y en contra de la gente honesta. Ya lo mostraron con la liberación masiva de presos y ahora lo ratifican con su inacción”, señaló el parlamentario, agregando que “incluso lo vimos con la llegada de funcionarios del INAI y del Ministerio de Seguridad que llegaron a Villa Mascardi a mediar y lo único que hicieron fue tomar posición por los grupos de encapuchados violentos”.

“Hace unos días uno de estos grupos sacó un comunicado en el que virtualmente le declara la guerra al Estado Argentino e incita a la violencia racial, pero parece que a nadie del Gobierno le molestó”, recordó.

“Su tara ideológica los hace condenar la pacificación de esta región y defienden a los malones que robaban, mataban y secuestraban mujeres. ¿Cómo no van a defender a estos verdaderos malones del siglo XXI?”, apuntó.

Juan Martin indicó que “ya presentamos varios reclamos en la Legislatura y vamos a seguir haciendo lo que esté a nuestro alcance”, anticipando que “vamos a presentar un proyecto para que los grupos que desconozcan al Estado no puedan recibir ningún tipo de plan social, subsidio o reconocimiento”. “Si eligen combatir al Estado tienen que saber que vamos a caerles con todo el peso de la ley”, remarcó.

El legislador de Juntos por el Cambio advirtió que “si no frenamos la violencia ahora, las cosas se pueden poner peor”. En este sentido, puso como ejemplo lo ocurrido en Chile, “donde el conflicto ya se cobró varias vidas inocentes” y planteó que “si no hay respuesta desde las instituciones, los vecinos se van a hartar y no sabemos cómo termina esta historia”.