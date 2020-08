Informe sobre los controles de ingresos de vehículos a Viedma

(ADN). – «Sabemos que muchas veces resulta molesto y engorroso que te detengan en un control, pero de eso depende, en mucho, la protección sanitaria de nuestra comunidad», destacó José Encina, responsable del monitoreo de ingreso a Viedma en el marco de la pandemia de coronavirus, en el transcurso de una reunión con representantes de los distintos sectores que integran el sistema de control de ingresos a la Comarca.

Se cumplieron un total de 2880 horas de trabajo para el resguardo y cuidado de 80000 vecinas y vecinos de Viedma y para profundizar los controles sanitarios, se cuenta con el trabajo de 14 enfermeros y enfermeras del hospital Zatti, 44 agentes de la policía rionegrina divididos en turnos sobre tres puntos de control rutero.

Además, personal municipal de las áreas de Defensa Civil, Protección Ciudadana y Seguridad Vial, continúan coordinando trabajos, articulando con otros organismos, para efectivizar estos controles, acompañadas por efectivos de las fuerzas federales como la Prefectura Naval, Policía Federal y Policía Aeroportuaria.

Sobre este tema señaló que «llevamos casi 140 días desde el inicio de las diferentes fases que tiene la cuarentena por la pandemia de COVID 19, y más de 140 días desde que se conoció el primer caso de esta enfermedad en nuestra ciudad, por eso creemos que es un buen momento para un balance».

Explicó Encina que «todas las semanas frenamos la entrada de más de 20 vehículos que intentan ingresar a Viedma sin razones que lo justifiquen, ni que indiquen un criterio esencial, por lo que deben regresar a sus puntos de partida».

Durante la última semana, se contabilizaron un total de 25 autos que fueron regresados a sus respectivas localidades por no contar con certificación de tareas esenciales o de excepción. También, no se permitió el ingreso de 15 camiones por no tener caracter de provisión de insumos esenciales. 12 camiones entregaron mercadería sobre la ruta Nacional N°3 en el acceso oeste.

En muchos casos, se detectó la evasión de controles sanitarios y policiales por parte de vehículos que transportaban insumos no esenciales, que fueron escolatados hasta que salieran de la ciudad.

Del encuentro de análisis participaron el director de Defensa Civil Municipal, Rubén León, el coordinador del sistema de monitoreo de acceso a Viedma, José Encina, e integrantes de la policía rionegrina, fuerzas federales (Prefectura, Policía Federal y Seguridad Aeroportuaria) y el director del hospital Zatti, José Rovasio.–