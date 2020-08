Fake news y escraches en las redes sociales

(ADN). – Apenas se conoció el caso positivo de coronavirus en Carmen de Patagones, la Comarca fue testigo de variados escraches en las redes sociales e incluso se publicó una fake news de la que fue víctima el intendente de Viedma Pedro Pesatti, con una información falsa que daba cuenta del regreso a la fase uno en el aislamiento social en la capital rionegrina.

La metodología del «escrache» se pretende justificar como información necesaria “para proteger” a los ciudadanos y “condenar” una supuesta irresponsabilidad o delito, perodebe entenderse que estas comunicaciones conllevan una responsabilidad civil y penal.

Especialistas en derecho civil, en delitos informáticos y en calumnias e injurias coincidieron en que quien comparte denuncias infundadas contra terceros en redes sociales deberá responder por los daños generados.

De hecho hay denuncias penales por el intercambio de información, datos filiatorios, fotografías y videos a través de las redes sociales.

El delito por calumnias e injurias está tipificado en los artículos 109 y 110 del Código Penal, pero nunca había sido aplicado en la Argentina para agravios vertidos en las redes sociales.

Hay responsabilidades no sólo de los usuarios sino también de las autoridades en investigar estos “escraches” donde hay daños personales y la justicia no puede permitir que estos hechos sigan sucediendo y que no tengan consecuencias.