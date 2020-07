Turismo: disputa política por la emergencia nacional

(ADN). – Lorena Mazten, diputada nacional de Juntos por el Cambio, renovó sus críticas a Juntos Somos Río Negro y al Frente de Todos por la declaración de la emergencia nacional turística.

La líder de la UCR pidió apoyo a la Cámara de Turismo de Río Negro para convencer «a los diputados nacionales pertenecientes al bloque del oficialismo nacional y en particular a los bloques provinciales que suelen oficiar de satélites del mismo, a los efectos de lograr su acompañamiento» en la Cámara de Diputados de la Nación.

De esta manera la legisladora de Cambiemos vuelve a denunciar dualidad en este tema por parte de los partidos provinciales que acompañan la propuesta nacional en este tema y de manera indirecta a JSRN.

La semana pasada, Matzen tuvo un entredicho mediático con el diputado Luis Di Giácomo.

«Sepan que no bajaremos los brazos en esta tarea y, como ya se los he dicho, cuentan en esta banca que me toca ocupar, con el acompañamiento requerido sin dobles discursos, sin decir una cosa y hacer otra, con el compromiso real que la situación requiere», indicó la diputada a la Cámara de Turismo.

Matzen recordó que «hemos obtenido Dictamen de Minoría sostenido por nuestro bloque de diputados nacionales para un verdadero Proyecto de Ley de Declaración de emergencia a la altura de lo que la realidad demanda y trabajado en forma conjunta con todo el sector privado».