Emergencia turística en debate: «Matzen se equivocó»

(ADN).- El diputado nacional Luis Di Giácomo (JSRN) explicó que participó de la Comisión de Turismo en el Congreso pero, como no es integrante, no puede votar. Así, salió al cruce de la parlamentaria Lorena Matzen (JxC), quien lo había criticado por no acompañar la emergencia.

Di Giácomo se sorprendió por la falta de conocimiento sobre la técnica y los procedimientos legislativos de su par. «Matzen está confundida, se equivocó», dijo.

El diputado recordó que votó la emergencia económica, y que trabaja junto a otros legisladores, empresarios y trabajadores del sector turístico de Río Negro para generar una respuesta necesaria en tiempos de crisis generada por la pandemia del Covid.

En ese sentido, subrayó que «los diagnósticos son similares en todos los sectores, pero estamos analizando la mejor solución», que podría ser la emergencia, pero subrayó que se busca una norma con fuerte consenso. Sin embargo, reiteró que no puede votar -aunque sí participar- en las Comisiones que no integra.

Por último, deslizó una crítica: «la crisis se profundizó con la pandemia pero comenzó antes, con las políticas que desplegó el gobierno del que Matzen fue parte».