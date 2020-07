Crimen de Muñoz: «la Policía de Bariloche ensució todo»

(ADN).- «Vemos que la causa no avanza y no se sabe nada». Así, Paola Muñoz se refirió a la investigación por el asesinato de su hermano Lucas, un agente de policía secuestrado en Bariloche el 14 de julio de 2016, que apareció sin vida 27 días después.

En declaraciones a Radio Seis aseguró que «la Policía de Bariloche ensució todo y nunca nos ayudó».

Ayer se cumplieron cuatro años del caso que generó una fuerte conmoción social y política. «Se van perdiendo las esperanzas de que algo pase y el caso pueda esclarecerse. Ya van 4 años y nadie dice nada. Y si no hay alguien que hable, es muy difícil que algún día podamos saber que fue lo que pasó. Y por qué paso con Lucas», dijo su hermana.

Y añadió que «somos de un pueblo chiquito en donde estas noticias las veíamos todo el tiempo por la tele. Y de repente nos tocó a nosotros. En un principio estábamos desorientados. No entendíamos nada y no sabíamos qué hacer. No sabíamos a quien recurrir».

«La Policía de Bariloche no nos ayudó. Ensució todo. Manchó todo. No nos queda duda que fue la Policía de Bariloche. No tenemos ni la más mínima duda. No fueron todos, por supuesto, pero muchos callan y también son cómplices», sentenció Paola.

La hermana del agente señaló que «estas fechas son muy difíciles para nosotros porque tenemos que volver a recordar todo lo que vivimos. Y seguimos encontrándonos sin respuestas. Es desesperante no tener una mínima respuesta o un mínimo indicio de cómo seguir. Esto deja todas las puertas abiertas para pensar lamentablemente que la Policía de Río Negro es corrupta».

Posteriormente manifestó que «el entonces gobernador Weretilneck nunca estuvo presente. El día que apareció el cuerpo, él se fue de Bariloche. Le tiraron el cuerpo a él. No tenemos dudas de que había una puja de poderes y que Lucas quedó en el medio».

Y expresó que «no le ganamos un juicio a nadie. Seguimos luchando por lo único que queremos, que es saber la verdad. Queremos saber qué paso. Lucas se lo merece. Entró a la Policía para hacer bien las cosas y le terminó pasando esto», concluyó.