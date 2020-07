COVID: piden responsabilidad individual en Viedma

(ADN).- Ayer fue un día de tensión en Viedma. Las declaraciones de la secretaria de Políticas Públicas del Ministerio de Salud, Mercedes Iberó, generaron enojo en el Gobierno de la ciudad, pero después de una serie de contactos -y más de un mediador- volvió la paz.

Iberó vaticinó que cuando haya un caso de coronavirus en Viedma, «enseguida se va a multiplicar a cien», atribuyendo ese brote a las inconductas que el Gobierno provincial observa en la capital provincial.

Esa mañana hubo un accidente fatal en el puente Basilio Villarino, un hecho luctuoso que generó embotellamiento en el cruce entre Viedma y Patagones y llovieron pedidos para habilitar el puente ferrocarretro, cerrado a instancias de la Provincia. También se produjo el arribo -desde Roca, una de las ciudades con más contagios- del jefe sindical de ATE, Rodolfo Aguiar, y se avivaron en las redes las quejas de los vecinos.

Al intendente Pedro Pesatti las declaraciones de Iberó (más en el contexto de ayer) no le cayeron bien, porque entiende que su gestión hace un enorme esfuerzo para controlar el respeto por las medidas preventivas sanitarias. Al jefe comunal le molestó que no haya autocrítica de Salud, cuando hay quejas por la falta de seguimiento de quienes deben hacer aislamiento. También hay fastidio porque muchos funcionarios (que tienen permiso de circular pero no necesidad) que viven en otras regiones de Río Negro, vienen y se van sin mayores controles.

La consecuencia fue que ayer asumió la interlocución de la ciudad con las autoridades sanitarias provinciales la presidenta del Concejo Deliberante, Maricel Cévoli, por expreso pedido de Pesatti.

Inmediatamente, Cévoli dijo que “todavía estamos en riesgo, por eso tenemos que prever que si alguien ingresa a Viedma cumpla con todos los requisitos que los referentes de Salud nos solicitan y hagan la cuarenta”, solicitó.

“No solo basta con los controles que realiza diariamente el Municipio de Viedma y que los referentes de salud reconocen y destacan», también “la sociedad debe respetar por sobre todas las cosas el distanciamiento social, porque su incumplimiento es una de las mayores cuestiones que genera la posibilidad de contagio; tenemos que evitar el contacto físico, aunque nos cueste”, subrayó la titular del Deliberante.

Cévoli recordó que la responsabilidad individual significa pensar en el cuidado propio y ajeno: “Entender que cuando alguien nos llama la atención es porque está cuidándonos y cuidando a nuestros seres queridos. Y, por sobre todas las cosas, significa seguir atendiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias que nos continúan explicando que el hecho de que no haya casos no significa que estemos libres de virus”.

Si bien uno de los puntos más difíciles de sortear culturalmente en este contexto es la imposibilidad de tener contacto físico con los seres queridos, es lo que permitirá que finalmente se pueda retomar sin incumplir una norma. “Sabemos que muchas veces un abrazo es conciliador, es contenedor, acompaña y ayuda; pero para que finalmente podamos abrazarnos, tenemos que seguir tomando las medidas que nos indican las autoridades sanitarias”, resaltó.

“Es importante que reflexionemos sobre cuáles son aquellas costumbres que debemos dejar, porque si hay algo que este virus nos ha enseñado es que el cuidado personal es sumamente importante”, cerró.