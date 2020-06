Préstamo y deuda: «se debió dar libertad de acción»

(ADN).- El legislador del Frente de Todos, José Luis Berros, indicó que fue un «error» del partido Justicialista y la conducción del Bloque no haber otorgado libertad de acción a los integrantes de la bancada para votar el último proyecto del Gobierno tratado en el Parlamento sobre la reestructuración de la deuda provincial y el préstamo de Nación.

Si bien el dirigente roquense votó a favor, lo hizo -dijo- bajo “obediencia partidaria”.

En diálogo con Frecuencia VyP, Berros subrayó que “darle superpoderes al Ejecutivo no me da garantías de que no vuelvan a hacer lo mismo” (más endeudamiento) y, en ese sentido, se mostró crítico de la conducción del bloque ejercida por María Eugenia Martini.

El parlamentario dijo que el respaldo que dio la mayoría del bloque opositor al proyecto del oficialismo, “es un límite”. “Este es un límite. Yo soy un dirigente que siempre respeto las decisiones de las mayorías. Yo planteé otra cuestión, obviamente no estoy de acuerdo con este posicionamiento y creo que se debía dar libertad de acción como se ha dado en todos los casos y en todas las presidencias anteriores del Justicialismo, y me parece que es la forma de que el legislador tenga la libertad de votar a conciencia y también defender su posición. La libertad de acción de cada legislador es una herramienta que tiene el partido y se ha utilizado siempre”, expresó.

Berros reconoció que previo a la votación hubo una discusión interna en el bloque, donde cada legislador expuso su posición.

“Fue un debate muy interesante, cada uno tuvo su posicionamiento y su mirada ideológica con respecto a ese tema. Claramente mi posición no era esa pero yo respeto a las mayorías y el debate lo di donde lo tenía que dar”, manifestó.

Para el legislador, no haber otorgado la libertad de acción a los legisladores del Frente de Todos “fue un error y espero equivocarme por el bien de los rionegrinos y las rionegrinas; creo que fue un error estratégico del Partido Justicialista y del bloque de avanzar en estas cuestiones”.

También dejó claro -en contacto con Diario La Palabra- que su crítica estaba centrada en la renegociación de la deuda provincial y no en el aspecto que consigna la coparticipación con los municipios.

Y añadió que esta situación “no significan rupturas ni divisiones, son gajes del oficio. Uno tiene su posicionamiento”.