COVID: Roca pide «especial atención» al Gobierno

(ADN).- «Necesitamos que Roca sea tratada con especial atención». De esta manera, la intendenta María Emilia Soria, hizo un llamado de atención al Gobierno provincial sobre la situación sanitaria en la ciudad, que registra un pico de contagios de coronavirus.

«Necesitamos que de una vez por todas se actúe con la seriedad, el profesionalismo y la responsabilidad que la situación amerita», suplicó la jefa comunal mediante una carta abierta. «Roca necesita, con la máxima celeridad posible, encausar el problema sanitario o pronto estaremos lamentando las consecuencias», indicó.

El documento:

El aumento de casos de COVID-19 en Roca es preocupante; y no se trata de un problema político, sino de un problema sanitario. En este punto tenemos que ser claros. La salud, así como la seguridad son responsabilidad del gobierno provincial.

No busco confrontar con nadie porque eso no ayuda. Esto no se trata de criticar o de echar culpas, sino de buscar soluciones a un problema que existe y que no se puede seguir negando.

Como intendenta de Roca, quiero hacer un llamado de atención a las autoridades provinciales: Necesitamos que de una vez por todas se actúe con la seriedad, el profesionalismo y la responsabilidad que la situación amerita.

El ocultamiento y la manipulación de datos en nuestra ciudad denota una grave falta de responsabilidad, con secuelas que difícilmente podamos dimensionar.

La resistencia inicial a adoptar la nueva definición de caso sospechoso y el laxo control sobre los aislados, marcó la falta de reacción en la política sanitaria.

Más de dos meses llevamos pidiendo mayor control en el ingreso y egreso a la ciudad, y apenas recibimos un refuerzo intermitente en la última semana.

Roca necesita, con la máxima celeridad posible, encausar el problema sanitario o pronto estaremos lamentando las consecuencias. Una vez más, reitero mi absoluta disposición para colaborar con el gobierno provincial en todo lo que haga falta. Pero es necesario enderezar el rumbo.

Soy consciente que este problema excede todas las previsiones, por eso pido que se contemple la posibilidad de buscar ayuda para poder llevar adelante un mejor abordaje de la problemática. Pidamos mayor acompañamiento de Nación en la estrategia sanitaria, necesitamos a Gendarmería para hacer más efectivos los controles en la circulación…

Ahora sí, necesitamos que Roca sea tratada con especial atención.

A mis vecinos y vecinas, por favor quédense en casa, cuídense, cuidémonos entre todos.