COVID: Bariloche en alerta por aumento de contagios

(ADN).- El director del hospital de Bariloche, Leonardo Gil, se mostró preocupado porque hace unos 20 días se observa una tendencia en ascenso de la curva de contagios de coronavirus, que «no hemos logrado disminuir». La ciudad está en alerta. El intendente Gustavo Gennuso convocó a los vecinos a un «acuerdo» social para no retroceder en la cuarentena.

Gennuso y Gil brindaron hoy una conferencia de prensa. Entre otras cosas anunciaron un operativo sanitario en un geriátrico local, tras el fallecimiento de un paciente con COVID-19. Las autoridades sanitarias decidieron aislar a todos los residentes y al personal del establecimiento para evitar la propagación del virus. Gil, confirmó que se procedió al hisopado de 15 adultos mayores, a los que se sumaron ocho personas que conforman el plantel de trabajadores del geriátrico y un médico.

«Estamos teniendo problemas», expresó el Intendente y llamó a hacer un acuerdo como ciudad para poder seguir abriendo actividades económicas. Gennuso enfatizó que para eso «nada de juntarnos en cuestiones sociales, juntarnos a tomar mate, compartir un rato, ahí tenemos el problema». «Las actividades productivas son las únicas que podemos realizar», subrayó. Y alertó que la apertura comercial hace que muchos piensen que «no pasa nada y estamos saliendo mucho, no sólo por trabajo». «Si queremos que siga la apertura comercial y que algún día venga el turismo, hoy no va a venir nadie porque tenemos circulación comunitaria. Mientras tanto es una utopía», remarcó.

Gil indicó que a medida que los pacientes infectados empiezan a aumentar empiezan a aparecer las complicaciones porque son cuestiones estadísticas y «por eso es nuestra gran preocupación». Preocupa el tema de grupos de riesgo, personas mayores y con co-morbilidades. Es oportuno que se observe el trabajo que se realiza pero «los números son los números», dijo.

El director del Hospital destacó la complejidad que se genera por las redes de contacto. «La salud pública, la salud privada, no puede contener este virus si entre todos no colaboramos» expresó, y agregó que cuando empezó el tema de las infecciones en Bariloche los contagios estaban relacionados con el ámbito laboral pero hoy no es el trabajo lo que más está impactando sino las cuestiones sociales. «Es importante tomar conciencia que nos puede pasar a cualquiera, en donde nos relajamos empiezan a aparecer estas cuestiones y esto conlleva a la afectación de grupos de riesgo», remarcó.

Y destacó que cuando hay mucha cantidad de contagios empieza a haber más muerte en la población, estadísticamente.

Gil reseñó que Bariloche tiene 187 casos desde que comenzó la pandemia y unos 150 en seguimiento aislados. De este total de enfermos, comentó que en 15 no se han encontrado nexos epidemiológicos, «que habla del buen trabajo que se viene haciendo, porque no es un número alto».

El médico lamentó que «si sigue ascendiendo esta curva con tendencia exponencial los números van a seguir cambiando y es lo que nos preocupa».

(Foto: Facundo Pardo)