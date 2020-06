Clases: «En caso de volver, sería agosto o septiembre»

(ADN).- En la Patagonia, «en caso de volver estamos más cerca de volver en la segunda quincena de agosto o primeros días de septiembre». Así lo indicó el subsecretario de Asuntos Institucionales del Ministerio de Educación de Río Negro, Gabriel Belloso, quien agregó que para ello «se necesita trabajar sobre infraestructura escolar y con muchos protocolos».

El funcionario hizo foco en lo que implica movilizar el 50% de los estudiantes -unos 100 mil alumnos en provincia-, número que se duplica si se contempla un padre o madre que lo lleve. «Un tercio de la población y cuando la gente se moviliza el virus tiene más posibilidades de propagación», sostuvo.

Belloso, en diálogo con Radio Seis, explicó que «si bien las aulas dan para que el 50% ingrese, hay que ver cuestiones por ejemplo en el Jardín, donde los chicos tienen un pensamiento concreto cómo se delimita el espacio».

Por otro lado precisó que «quizá los alumnos ingresen pero no todo el horario, sino a manera de tutoría». Insistió en que la fecha de fines de agosto se tiene a manera de hipótesis, pero hay que ver cómo evoluciona.Y señaló -por ejemplo- lo que ocurrió en Francia, que «volvieron a la escuela y tuvieron que volver para atrás y que en inicial no van porque no los mandan».

En otro orden de cosas, Belloso informó que sólo un 17% de los alumnos está utilizando cuadernillo y explicó que dentro de la virtualidad hay una variada gama de cuestiones, entre ellas hay chicos que tienen acceso a la tecnología y no se quieren conectar.

Consultado respecto a las vacaciones de invierno, dijo que los médicos y psicólogos recomiendan respetar los períodos de vacaciones de invierno, no sólo por los estudiantes sino por la cantidad de trabajo que ha llevado a las casas.

El 30 de mayo se creó la comisión de asesoramiento para el regreso a clases y desde Río Negro se postulará la idea de respetar las vacaciones.

Belloso felicitó a los docentes rionegrinos porque se han tomado exámenes a chicos que tenían que rendir o adultos que necesitaban su título porque les significaría una remuneración mayor en su trabajo.

Y manifestó que cada estudiante tiene que recibir un informe cualitativo en junio para que le indiquen cómo va su proceso de aprendizaje y también que los estudiantes le digan a sus docentes cuáles han sido las dificultades. «Esto sirve al momento que se decida cómo y cuándo va a ser la acreditación», explicó.

El nivel inicial y primario es donde más alto porcentaje de estudiantes hay, y baja en secundario y escuelas técnicas. Se perdieron adultos en el principio del aislamiento y ahora se están recuperando matrículas.