«Vamos a poder evaluar la pandemia cuando termine»

(ADN).- Mercedes Iberó ponderó el momento que vive Río Negro donde, a pesar de los contagios por COVID-19, hay cada vez más pacientes dados de alta. La Secretaria de Políticas Públicas del Ministerio de Salud, encargada de brindar todos los días el parte sanitario desde la declaración de la pandemia, repasó las acciones llevadas adelante y respondió las críticas que se realizan a las estrategias del Gobierno.

La funcionaria subrayó que todos los días se estudia el virus (que solo tiene cinco meses de circulación global) y se aprende. Ocurre en el mundo y en el país. Por eso remarcó las «acciones rápidas de bloqueo con los cordones sanitarios» en los sitios donde hubo brotes, como el Valle Medio, Bariloche o Cipolletti, «que tuvieron un buen resultado».

«Tenemos un índice de duplicación de 63 días como provincia», valoriza. «Es para preocuparnos? no. Es para ocuparnos, sí». «Nos seguimos equipando, seguimos buscando, seguimos aplicando estrategias cada vez que surge un caso nuevo. Y por eso es que el Presidente (Alberto Fernández) dijo que Río Negro no es algo que le preocupa, porque estamos trabajando bien», aseguró.

Desde que se declaró la pandemia (13 de marzo) el mundo busca una vacuna. En Río Negro, el primer caso se dio en Viedma, unos días antes. Luego de eso, se sumaron contagios en Bariloche, Roca, El Bolsón, Cipolletti, Catriel, Allen, casi todo el Valle Medio y Jacobacci. Pero en la capital provincial, no volvió a producirse ninguno más.

-Qué pasó en Viedma?

Viedma es enigmático. Tuvimos el primer caso y se aisló rápidamente. Creo se tomó una medida drástica -que hasta estuvo mal vista- como fue cerrar una escuela de 500 alumnos. Fuimos pioneros en tomar decisiones así. Cuando Nación nos informó del primer caso decíamos que era el peor escenario porque que se haya dado en una escuela por la cantidad de contagios que podía haber, generaba temor. Pero por suerte ahí se frenó. Y la verdad es que podríamos tener más casos, porque en Viedma todos los días se testean casos sospechosos, pero no hubo más.

-A qué responde que el virus actúe diferente en distintas regiones?

El virus es nuevo, hace cinco meses que lo conocemos y todos los días estamos estudiando y aprendemos algo nuevo. A todos nos llama la atención. Por qué en Valle Medio? Qué pasa en Viedma? Catriel fue declarado de circulación viral porque no se pudo determinar el vínculo epidemiológico y después desaparecieron los casos. En Bolsón un caso tardó 50 días en negativizar. Es cierto que hay cosas enigmáticas, como Jacobacci. Pero bueno, hay que seguir estudiando y aprendiendo.

-Cuánto influye el comportamiento social e individual y qué tarea tiene el Estado?

Que el virus no se replique es cien por ciento el aislamiento social. Lo malo es que nosotros no vemos que el otro tenga el virus y eso hace que nos relajemos y vayamos a visitar familiares y amigos y tomemos mates. Nadie va a ir a tomar mates con alguien pensando que lo puede contagiar, nadie busca contagiarse. El virus es tan invisible que no advertimos lo que puede ocurrir. El problema del Estado es que no llega a transmitir de manera concreta que si no hacemos el aislamiento esto se va a seguir replicando, pero tampoco podemos poner un policía al lado de cada persona para que cumpla el distanciamiento, que use el barbijo, se lave las manos, no comparta el mate…».

-Hay críticas a la política estatal, a la estrategia rionegrina.

Creo que se aprovechan cosas políticamente. Cuando aparece una queja nunca viene acompañada de propuestas. Miran la tablita y nos critican porque somos la quinta provincia a nivel nacional con más contagios. Eso no es una crítica, eso es mirar un número que no se basa en la cantidad de testeos, de pacientes activos, en la cantidad de camas de terapia ocupadas. Eso es un estudio epidemiológico, no una tablita. El mismo Presidente dijo ‘descarto a Río Negro porque está trabajando bien’. Que se use políticamente lo otro, no entiendo el por qué, ni lo comparto. Pedro Cahn, un profesional reconocido en todo el mundo, dice que se están haciendo bien las cosas, nos tranquiliza eso más allá de las críticas de gente que desconozco. Incluso hemos recibido críticas en los medios de gente que después en contacto con nosotros no expresa lo mismo.

-Entonces a qué se debe, a los testeos?

La pregunta es: todos testean como nosotros? Todos salen a buscar como nosotros? Sino testeamos no vamos a tener ningún caso. Si nosotros dejáramos de testear tendríamos cero casos. Entonces, se ven provincias saturadas y con los hospitales cerrados, pero no tienen casos. Nosotros los vamos a buscar, testeamos. El número tiene que ver con la cantidad de testeos que se hacen y no dar por supuestas las cosas y tratarlas sin diagnóstico cierto. Además, nosotros testeamos todos los pacientes con neumonía, y en muchas provincias no se hisopan. Incluso hemos ido a testear pacientes fallecidos para saber si eran COVID positivo.

Iberó aduce que en «Río Negro también tenemos ciudades con aeropuertos internacionales por donde el virus ingresó». Así explica que la provincia no es una isla. «En ciudades de España, Italia y Estamos Unidos, más preparadas que las nuestras, les ingresó el virus… cómo no entraría acá», indicó. «Ahora, ante eso, desplegamos una serie de medidas que hace que hoy tengamos solamente 70 pacientes activos».

-Llegará el pico?

En Argentina hay provincias más cercanas al pico. Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires ya están en esa subida. Pero al país no se lo puede globalizar. Nosotros tampoco podemos hablar de toda la provincia, porque quizás se dé en diferentes momentos o no llegue nunca. Creo que nosotros la pandemia la vamos a poder evaluar cuando termine. Quizás todos llegamos a tener la misma cantidad de casos y nosotros los fuimos teniendo de manera que pudimos manejarlo. Entonces, hoy hablar de cuándo va a ser… tenemos que esperar hasta dentro de 14 días, cuando ya se flexibilizó todo y empezó mucho más la circulación de la gente, a ver qué empezó a pasar. Hoy hablar de los que va a pasar, no sé. Ahora, en 14 días, que comenzó la circulación de gente, veremos cuánto aprendimos como ciudadanos con el aislamiento. Pero si se empieza a disparar, seguramente vamos a tener que volver al aislarnos rápido para no llegar al pico. Lo único importante, es que nuestro sistema sanitario no esté colapsado».

-Y hoy cómo está el sistema?

Tenemos activas 150 camas de terapia intensiva y están ocupadas 60, solo dos con pacientes de coronavirus, con lo cual tenemos muchas camas disponibles. Si de 70 casos activos en la provincia, solo dos pacientes ocupan camas de terapia, no estamos colapsando el sistema.

-Si llegara el pico, los centros de salud estarán diferenciados? Hay respiradores?

Creemos que no habrá un pico general, sino que podrían ser por ciudades. Entonces estamos organizados, primero, por ciudades donde hay convenios entre el sector público y privado (también con hoteles). Después la regionalización y las derivaciones. El paciente crítico que llega a la terapia por coronavirus es complejo, que más allá de un respirador necesita un manejo tan grande de su sistema interno (hepático, renal, etc.) que necesita especialistas. Por eso se equipó a las terapias intensivas donde están esos profesionales. En consecuencia no se instalaron respiradores en todos lados, porque de nada sirve en aquellos centros donde no haya profesionales que manejen las necesidades de los pacientes.