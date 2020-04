Recomiendan a Río Negro una política sanitaria más activa

(ADN).- “A Río Negro le están explotando los casos y eso puede derivar en un descontrol”, advirtió el médico Hugo Spinelli, doctor especialista en salud colectiva. Dijo que “la Provincia está haciendo mal las cosas», pero aseguró que «todavía estamos a tiempo de corregir”.

Spinelli analizó el marco general de la pandemia por coronavirus y posó una mirada crítica sobre el trabajo que se está realizando en Río Negro, mirando con suma preocupación la forma de trabajar del Ministerio de Salud y la cantidad de casos que se suceden.

En ese marco, recomendó una política más activa en la lucha contra el COVID-19.

“No podemos esperar todo del Ministerio de Salud y hay que ver la respuesta de la gente. Pero cuando alguien quiebre la cuarentena, ahí hay que actuar rápidamente. Ver el grupo de gente, hisopar a todos los contactos, cosa que Río Negro no venía haciendo. Hay que hacer una búsqueda de gente. Lo que no se puede hacer es quedarse sentado en el consultorio esperando que aparezcan los enfermos sino que hay que salir a buscarlos”, manifestó en diálogo con Medios del Aires. “No tenemos que llegar al punto de que la gente necesite un respirador. Eso es como una ruleta rusa”, sentenció.

En otro pasaje de la charla, el Spinelli diijo que “cuando uno ve a Río Negro su curva creció, superando incluso a Neuquén que tenía más casos ¿Cuál es la diferencia? Neuquén salió a buscar sospechosos. Está trabajando en una estrategia basada en la epidemiología y Río Negro se quedó con una política basada en la clínica médica, entonces le están explotando los casos y eso puede derivar en una situación de descontrol”.

“Tiene que haber alguien controlando los casos, georeferenciarlos, ver dónde van. El Ministerio de Salud tiene que tener una política clara. No hay infectólogos y epidemiólogos asesorando a la Gobernadora, y siendo parte del Comité de Emergencia, entonces hay un problema estructural del Ministerio”, analizó.

En referencia a sus dichos y su análisis sobre la Provincia, sostuvo que no persigue ningún interés de búsqueda laboral ni político: “Lo hago por sentido de pertenencia por la provincia y porque me preocupa, porque hay muchos profesionales amigos a lo largo de la provincia y que me transmiten esta sensación de desarticulación y falta de conducción política”.