El presidente Alberto Fernández dijo hoy que está «preocupado, enojado y molesto» por lo que ocurrió ayer en las puertas de los bancos en todo el país, donde se formaron largas filas de jubilados y beneficiarios de asignaciones sociales, y afirmó que «no debemos relajarnos» ya que «nos está yendo muy bien y estamos logrando bajar la velocidad de la infección» por coronavirus.

«Lo que pasó con los jubilados no volverá a pasar. El sector bancario va a funcionar para pagar a los beneficiarios, sábado, domingo y la semana que viene», sostuvo el presidente.

«Cuando ví lo que había pasado ayer, dije ‘pucha’, todo este esfuerzo lo ponemos en peligro», indicó Fernández en declaraciones a radio Mitre y añadió que «hoy volveremos un poquito al orden».

El presidente afirmó que «alguien hizo mal las cosas, no cabe ninguna duda», en relación a las largas filas que se registraron ayer en las puertas de los bancos, y expresó su «malestar», pero aclaró que el gobierno está trabajando mucho y no está «pensando en renuncias» y reconoció que pudo haber habido problemas en la comunicación de las medidas: «se difundió vía gráfica y no se tuvo en cuenta la radio, la TV e internet».

Fernández expresó que la dureza de algunos bancos le cae muy mal y recordó que «estuvieron cuatro años llenándose de plata». «Espero que en esta instancia entiendan y le presten dinero a las empresas para que se mantengan en pie. Desde el Gobierno hemos hecho todo lo pudimos», concluyó.