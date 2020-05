Cipolletti: fin del cordón sanitario.Habilitan actividades

(ADN). – La medidas sanitarias restrictivas y extraordinarias adoptadas en Cipolletti, finalizarán este domingo y por lo tanto se permitirán de manera extraordinaria diversas actividades a partir del lunes y hasta el 11 de mayo, para analizar el comportamiento de la curva de contagios del COVID-19 en esa ciudad. También se amplía el horario de circulación entre las 9 y 19 horas.

Se informó que la flexibilización de algunas actividades a partir del lunes en Cipolletti tiene un fundamento sanitario y epidemiológico a partir de la evolución de casos en esa ciudad. A partir de estos indicadores, se apunta a ampliar algunas actividades y empezar a normalizar algunos sectores indispensables de trabajo.

Se habilitarán:

* La venta de insumos y materiales de la construcción provistos por corralones, únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio.

* Circulación de personal afectado a obra pública.

* Funcionamiento de industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios.

* Venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas, a través de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio. En ningún caso los comercios mencionados podrán abrir sus puertas al público.

* Funcionamiento de talleres para mantenimiento y reparación de automotores, motocicletas y bicicletas, exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, vehículos afectados a las prestaciones de salud o al personal con autorización para circular, conforme la normativa vigente.

* Venta de repuestos, partes y piezas para automotores, motocicletas y bicicletas únicamente bajo la modalidad de entrega puerta a puerta. En ningún caso podrán realizar atención al público.

* Fabricación de neumáticos; venta y reparación de los mismos exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, vehículos afectados a las prestaciones de salud o al personal con autorización para circular.

* La actividad notarial, cuando la misma se encuentre limitada exclusivamente a posibilitar el cumplimiento de las actividades y servicios exceptuados.

* Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca.

* Atención médica y kinesiológica programada, de carácter preventivo y seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de turno previo.

* Funcionamiento de laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con sistema de turno previo.

La secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mercedes Ibero, sostuvo que «viendo que Cipolletti se va comportando con una curva achatada, donde aparecen aisladamente casos que no son graves y no colapsan el sistema sanitario y las terapias intensivas, se puede empezar a flexibilizar las actividades» y destacó que «hay que tener en cuenta que no significa que dejemos de tener casos. Es muy dinámico lo que pasa con el virus, que todo puede ir cambiando en cuestión de días».