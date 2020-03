“Tenemos muchas coincidencias con el gobierno nacional»

(ADN). – La gobernadora Arabela Carreras, destacó que “tenemos muchas coincidencias respecto de la agenda, de lo que hay que hacer”, con el gobierno nacional y “por eso hemos trabajado mucho en conjunto”, señaló la mandataria al diario El Cordillerano de Bariloche.

Agregó que “pusimos prioridades en el tema alimentario y firmamos un convenio, donde la provincia va a aportar toda la logística para que ese plan llegue. Y otros temas en materia de Producción con Gabriel Katopodis, con Matías Kulfas fundamentalmente, donde pudimos presentar el plan energético y los problemas energéticos de la provincia. En fin, hemos llegado a todas las puertas que había que tocar y ahora hay que darle tiempo al gobierno nacional para que encamine las soluciones que todo el país le está demandando.

Doble timón

En cuanto la crítica de la oposición sobre el “doble timón” en el gobierno, por la incidencia del ex gobernador Weretilneck, enfatizó que “me parece irrelevante. Hay que saber lo que es estar en el gobierno para saber cuántas decisiones uno tiene que tomar, no me parecen considerables esas opiniones”.

Arabela Carreras reiteró que la gestión “hoy es mayoritariamente continuidad y de a poco vamos incorporando respuestas nuevas a los nuevos problemas. Hoy la mayor parte de las obras que están en desarrollo fueron gestadas por el gobierno de Alberto Weretilneck, así que si hablamos de obra pública, es continuidad, lo cual no es poco porque no se han detenido ni un día los trabajos gracias al Pan Castello, por ejemplo”.

Pero destacó que “además, estamos logrando empezar a dar respuestas a aquellos problemas que habíamos detectado como tarea para adelante. Un caso, es darle una vuelta de tuerca a la propuesta del gobierno provincial en materia de innovación”.

JSRN

Sobre la fuerte presencia de Juntos Somos Río Negro en todo el territorio, Arabela Carreras manifestó que “tener el gobierno sobre el 70 por ciento de la población de Río Negro es una enorme responsabilidad, que requiere de mucho diálogo y mucha paciencia interna para establecer los acuerdos necesarios para gobernar cada una de las localidades, con la diversidad que tiene, con la multiplicidad de actores. Esto requiere de un fuerte trabajo, que no solo depende de a quien le toca conducir la provincia, sino también la conducción partidaria. Por eso Weretilneck tiene una importancia central en el armado territorial de estos acuerdos, para seguir contribuyendo al bienestar de los rionegrinos, que es nuestra gran vocación.

Consultada como se vive la actual situación económica desde el gobierno provincial, respondió: “Con mucha cautela y con austeridad en relación con lo que no es indispensable, pero con una real inversión en lo que sí lo es. Nosotros tenemos una fuerte presencia en los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Esto lo hemos mantenido en forma total y absoluta. Estamos dando la mejor respuesta posible a los gremios para que no decaiga el poder adquisitivo de los salarios. Por lo tanto, allí están los temas más sensibles. Hemos logrado que no se detenga la inversión en obra pública que también da empleo y genera actividad económica en los pueblo y en los parajes”.

Barilochenses

En cuanto a la presencia de barilochenses en el gabinete provincial, la gobernadora dijo “no ha sido mucho…” pero reconoció que “hizo ruido” y explicó que “en realidad habré designado dos o tres personas de Bariloche y en un reemplazo de un barilochense pusimos un viedmense. Es decir, en los números reales no ha incidido. Por ahí si en la fantasía de que lo que significa que yo sea de Bariloche”.

“Lo que sí, hay un cambio de cosmovisión. No incide en los nombres o en el origen de los funcionarios, pero si en ese punto. Hacía muchos años que la mirada cordillerana no estaba puesta sobre el desarrollo de la provincia y no es casual que yo esté tan influida por el deseo de llevar innovación a todos los ámbitos de la producción y del estado, dado que he bregado a lo largo de mi carrera y desarrollo personal por ámbitos donde la innovación y la tecnología son centrales. Así que esta impronta, indudablemente está en el gobierno, porque de algún modo me ha marcado las prioridades a lo largo de mi carrera, entonces eso sí se traslada al estado”, expresó Carreras. Foto: El Cordillerano)