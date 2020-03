(ADN).- Miguel Pichetto habló sobre el proceso de expulsión que enfrentará en el partido justicialista de Río Negro. “A veces es mejor que uno esté solo”, dijo. El ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri le quitó importancia al trámite. Y advirtió sobre la actitud estalinista que «luego se traslada a la sociedad».

“Yo había dejado de reconocer la presidencia de José Luis Gioja y en los últimos dos años nunca asistí a una reunión del partido. Me echan de un lugar del cual ya me había ido”, agregó el ex senador a Infobae. El medio porteño lo consultó después que en el Congreso Nacional del Partido Justicialista, que se desarrolló ayer en Ferro, hubo una ovación cuando dieron cuenta del inicio de un sumario interno por “traición” para expulsarlo del partido.

Ese anuncio lo hizo Martín Soria, presidente del PJ y diputado nacional. “La visión estalinista primero se da en los partidos y luego se traslada a la sociedad”, advirtió Pichetto.

“La historia está llena de estos casos. Esto no me produce ninguna alteración emocional», agregó el ahora dirigente de Cambiemos. Y dijo: «Ratifico que no me equivoqué al construir con muchos compañeros del justicialismo y con parte de la sociedad un nuevo espacio democrático que abarque a la centro-derecha en la Argentina”.