Sierra Pailemán: «no hay cambio de nombre, hay ajuste»

(ADN).- «Lo que para el Gobierno es un mero cambio de nombre, significa un brutal ajuste en la educación rural». Así, el legislador Luis Noale (FdT) respondió al oficialismo y dio una vuelta de tuerca más en el conflicto que se abrió en Sierra Pailemán por el futuro de la escuela hogar N° 69 “Lorenzo Llanqueleo”.

“Lo que la legisladora (Roxana Ferández) y el Gobierno consideran un simple cambio de denominación implica en realidad que se cierren cuatro cargos de auxiliares docentes, dos de secciones de grado y uno de jardín, significa que siete trabajadores se queden sin empleo o deban ir a cumplir funciones, inconsultamente, a otras localidades, representa que un solo directivo tenga que hacerse cargo de toda la escuela, dar clases y atender a todos los alumnos; es, ni más ni menos, que un brutal ajuste en la educación rural en nuestra provincia que además redundará en que una residencia deje de funcionar”, aseguró Noale.

Y agregó que “lo que según Fernández es apenas un cambio de nombre esconde, en cambio, una modificación de la categoría de la escuela, para que el gobierno provincial se ahorre unos pesos en el servicio educativo de los sectores más vulnerables y necesitados de nuestra provincia”.

El legislador manifestó que “los pesos que el gobierno no se ahorró para realizar una cisterna que se rompió a la semana de uso -lo que tal vez la legisladora no sepa porque no fue una sola vez a visitar a los aislados pobladores del lugar- ahora quiere recuperarlos cerrando una residencia escolar, cercenando el derecho a la educación de los pequeños del paraje y vulnerando los derechos laborales de trabajadores docentes y auxiliares”.

Dijo que la parlamentaria de JSRN “ataca a este legislador, pero en realidad no repara en que sólo fuimos el canal entre la comunidad del lugar, que elevó una nota para que requiramos a la ministra que no cierre la escuela, con decenas de firmas al pie que dan cuenta del temor de los pobladores”. “Y por supuesto que es lógico que teman ¿cómo no hacerlo si este gobierno es la continuidad del que cerró la Escuela Hogar de Río Chico Abajo? Decisión que ahora la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda, intenta revertir presentando una denuncia en la justicia”.

Por último, Noale indicó que “en lugar de trabajar para arraigar a nuestros pobladores rurales, para llevarles servicios, incluirlos y mejorarles la calidad de vida, el gobierno que defiende Roxana Fernández promueve la migración de los habitantes de los parajes hacia los grandes conglomerados urbanos, los manda a engrosar las villas miseria, los obliga al desarraigo y la exclusión”.