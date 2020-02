Matzen promueve un fondo para comprar mallas antigranizo

(ADN). – La diputada nacional de Cambiemos Lorena Matzen, presentó un proyecto de Ley para crear un Fondo de Inversión para la Producción Primaria, con destino a la adquisición de mallas antigranizo, que se integrará con el 5% de las sumas que el Estado Nacional perciba efectivamente de los derechos aduaneros aplicables a las exportaciones, acumulables en forma anual.

El principal efecto de la malla antigranizo es reducir entre un 25-30% la radiación fotosintéticamente activa que llega a los frutales, produciendo así una radiación difusa del sol que entra en todas las direcciones y evitando que la fruta se queme, además de disminuir entre un 40-80% los daños por hectárea de granizo y viento achicando el número de descarte y mejorando el rinde de la Unidad Productiva Agropecuaria.

La diputada nacional rionegrina recordó que “poco fue lo que se logró con los incentivos para la implementación de la malla antigranizo de la Ley 25.174, de 1999. Sólo Mendoza aplicó de manera más o menos eficiente esta herramienta, a partir de la creación de un Fondo, acompañado de políticas públicas, objetivas, medibles y constatables, que propiciaron la adopción de una nueva tecnología para mejorar una ventaja comparativa.”

Ahora el proyecto de Matzen dispone que este Fondo, que tendrá carácter específico, será distribuido entre las provincias que adhieran a la ley. Para ello, los estados provinciales deberán conformar un cuerpo técnico profesional para el diagnóstico, estudio y seguimiento de la implementación del fondo en su jurisdicción, confeccionar un padrón de productores cuyas tierras no cuenten con este sistema de protección y que no superen las 100 has por UPA y emitir una Resolución que disponga un esquema de distribución en sus provincias, estableciendo los mínimos y máximos de otorgamiento de este beneficio por productor.

De acuerdo a esta iniciativa se distribuirán en las Unidades iguales o menores a las 10 has que se constituyan como UPA de subsistencia familiar recibirán un subsidio para la cobertura de hasta 5 has de malla antigranizo; a las Unidades de más de 10 has y hasta 20 has les corresponderá un subsidio de hasta un máximo de cobertura de 10 has de malla antigranizo, sujeta a la inversión del productor de una cantidad igual o mayor a la recibida y para las Unidades de más de 20 has se garantiza el acceso a un crédito con tasa subsidiada a través del Banco de la Nación Argentina, aplicable a una inversión en malla antigranizo sustentable en términos económicos y productivos.

En todos los casos los productores beneficiados deberán destinar el 5% de lo producido como producto del aporte del Fondo de Inversión para la Producción Primaria a otro Fondo específicamente creado por la jurisdicción provincial, que deberá tener como destino la reutilización en inversiones vinculadas a mejoras en la actividad productiva involucrada. Para garantizar la transparencia de la utilización de estos recursos nacionales, el proyecto dispone que Poder Ejecutivo Nacional establezca, vía reglamentación, el mecanismo de control, suministro de información y rendición de cuentas que deberán realizar las provincias. El Banco Nación será la entidad financiera encargada de la asignación de este Fondo y no percibirá retribución de ninguna especie por los servicios que preste.