Nisman y Maldonado: revisarán pericias de Gendarmería

(ADN).- La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, anunció que «revisará en colaboración con la Justicia» el peritaje que realizó Gendarmería en el caso Nisman, que determinó que al fiscal lo mataron dos personas, quienes primero lo golpearon y luego le dieron ketamina para controlarlo.

«Lo vamos a revisar en colaboración con la Justicia. Se montó un escenario, se replicó la escena del baño del departamento de Nisman, y eso está dentro del edificio Centinela. Vamos a intervenir, pero no en este momento, vamos a dejar pasar un tiempito; primero tenemos que hacer modificaciones en la jefatura» de la fuerza, dijo Frederic a Radio10.

Por otro lado, cuestionó el rol de Gendarmería en el caso de la muerte de Santiago Maldonado y aseguró que el operativo estuvo «pésimamente realizado». Además dijo que también revisarán la actuación de la fuerza federal.

Frederic dijo que va a colaborar con la investigación y que hará una revisión de las responsabilidades en toda la «cadena de mando» que participó del operativo en el que murió Maldonado. También dijo que investigará el caso de Rafael Nahuel, que falleció en noviembre de 2017 durante un operativo de Prefectura.

«Vamos a aportar toda la información que la Justicia pida y una revisión disciplinaria, para generar un informe de las lecciones aprendidas sobre lo que se hace y lo que no se debe hacer, porque no es la primera que ocurre. Estos tipos de episodios no suelen tener consecuencias disciplinarias ni operativas, y tienen que ser una fuente de aprendizaje hacia dentro de la fuerza y hacia la sociedad», dijo a radio Metro.