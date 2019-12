Pichetto criticó el asilo argentino a Evo Morales

(ADN).- «No creo que la presencia de Evo Morales en Argentina sea conveniente a los intereses de nuestro país». De esta manera, el ex senador y ex candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio Miguel Pichetto, rechazó la llegada del derrocado presidente de Bolivia al país, donde se quedará en calidad de refugiado.

Lo hizo a través de su cuenta de Twitter y generó reacciones a favor y en contra. Pero su posteo no fue inocente. Pichetto está consolidando su perfil opositor y sostiene el discurso del núcleo duro de Cambiemos.

El dirigente rionegrino tiene una prédica de acercamiento a los Estados Unidos y Brasil, como política central de la relaciones internacionales, y es muy crítico con los procesos de otros países latinoamericanos, especialmente Venezuela y Cuba.

Al ex senador le siguió un (desatinado) posteo en la misma red social de la ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso: «Si alguna vez refugiaron nazis, por qué no habrían de abrazarse con dictadores y asesinos del siglo XXI?».